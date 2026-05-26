如心酒店集團網店限時快閃優惠 自助餐買1送1/粵菜晚宴半價

踏入初夏，又是呼朋喚友聚餐的好時節。如心酒店集團旗下多間餐廳及甜點品牌Nina Patisserie由即日起至5月31日推出網店限時快閃優惠，當中包括酒店自助餐、粵菜晚宴、精緻糕點及派對外送，折扣低至半價，只需於Nina Boutique網上商店預訂即可享用。即睇以下優惠詳情。

自助餐控必搶：黃竹坑I-O-N 自助餐買2送2 黃竹坑I-O-N今次推出買1送1及買2送2自助餐快閃優惠，適用於自助晚餐及假日自助午餐。餐廳同步推出全新「東南亞鮮味盛宴」主題，以時令海鮮配搭東南亞香料入饌，菜式包括黃金咖哩炒蟹、龍蝦汁帶子燴意大利飯等，每位更奉送蒸龍蝦或琵琶蝦半隻。甜品方面亦以芒果為主題，帶來芒果椰子黃金脆盒、芒果椰汁撈河及香芒熱情果撻等清爽選擇。 地址：香港仔黃竹坑道55號南灣如心酒店P3樓 電話：3968 8833 / WhatsApp：6793 4223

星馬風味自助餐：Café Circles 買1送1 荃灣西如心酒店的Café Circles同樣推出買1送1優惠，主打「星馬滋味匯饌」主題自助餐，除了常設的冰鎮海鮮、魚生壽司、即烤燒物及即製湯麵外，更加入肉骨茶、咖央多士、榴槤甜點及娘惹糕點等星馬經典風味。 地址：荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店9樓 電話：2280 2868 / WhatsApp：5970 0551



黃竹坑I-O-N 自助餐買2送2

粵菜迷首選：阿翁名菜晚宴半價 銅鑼灣阿翁小館今次出手最闊綽，網店專享「阿翁名菜晚宴」以半價發售，原價每位HK$2,080，即每位只需HK$1,040即可品嚐多款名貴粵菜，菜單包括30頭養殖吉品鮑鵝掌、蟹肉竹笙花膠、翡翠百花遼參及生炆老虎斑頭腩等矜貴食材，適合宴客或慶祝場合。 地址：銅鑼灣英皇道18號地庫一樓 電話：3553 2633 精緻粵饌：「如」嘗味晚宴買4送1 同屬荃灣西如心酒店的粵菜食府「如」，推出嘗味晚宴套餐買4送1優惠，悅享嘗味饗宴每位HK$688或珍饌嘗味饗宴每位HK$888均適用。廚師團隊以本地上乘食材炮製阿拉斯加蟹肉焗釀蟹蓋、炭燒蜜汁叉燒及蠔皇南非25頭吉品乾鮑魚等菜式，五人同行一人免費，惟優惠只限星期日至四晚市使用。

地址：荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店7樓 電話：2280 2923 / WhatsApp：5970 0532



派對免煮之選：觀塘I-O-N外送95折 籌備聚會怕麻煩？觀塘I-O-N全新推出「派對外送套餐」，提供4至12人豐盛組合，提前預訂即可將美食直送府上或派對場地，現享95折優惠。 地址：觀塘創業街38號九龍東如心酒店2樓 電話：3968 8222 / WhatsApp：6508 0975 甜品控加碼：Nina Patisserie糕點買5送1 Nina Patisserie荃灣西分店推出糕點買5送1，人氣之選包括經典士多啤梨忌廉海綿蛋糕及芒果拿破崙等，買來當手信或下午茶甜點同樣適合。 *以上所有優惠均須於Nina Boutique網上商店預購，推廣期至5月31日止，額滿即止。





