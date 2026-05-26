7-Eleven 45周年｜限定入手！紀念版 1:120合金電車模型$99/件 45周年紀念版制服襟章套裝

7-Eleven 45周年限定商品

7-Eleven 踏入45周年，為慶祝這個重要時刻，品牌特意推出周年限定精品，並於「7 仔預購」平台獨家登場，極具收藏價值！品牌特別打造「45 周年紀念版制服襟章套裝」，一套共 7 款，當中包括 6 個極具代表性的歷代經典制服設計，以及專屬 45 周年標誌，細緻呈現品牌演變軌跡。此外，7-Eleven 與香港電車的淵源亦同樣深厚。品牌於香港的首間分店，正是設於跑馬地電車總站旁，品牌今次亦以此為靈感特別推出「45 周年紀念版 1:120 合金電車模型」，車號特別選用象徵品牌的「711」，車身更換上45周年限定塗裝設計，造型精緻，不論是電車迷或是7仔粉絲有興趣的話一於到７仔預購網店或7-Eleven App入手啦！



7-Eleven 45 周年紀念版制服襟章套裝 (預購價: $259/套)

7-Eleven 45 周年紀念版 1:120合金電車模型 (預購價: $99/件)



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