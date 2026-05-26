ILLIT演唱會2026香港站 8月亞博開唱 搶票時間+票價+Weverse優先購票攻略

韓國人氣女團 ILLIT近日宣布即將首度登陸香港，5位少女將於8月22日(星期六)假亞洲國際博覽館10號展館舉行《ILLIT LIVE 'PRESS START♥︎' in HONG KONG》。這次是她們出道兩年來首次訪港演出，更是這場橫跨首爾、愛知、大阪、福岡、兵庫、東京及香港等7大城市巡迴演唱會的壓軸終點站，對香港GLLIT(fans暱稱)來說，絕對是圓夢一刻。
ILLIT兩周年首度訪港 少女們的蛻變舞台
ILLIT從出道作《Magnetic》的魔性洗腦旋律，到《NOT CUTE ANYMORE》、《Cherish》、《Super Real Me》等大熱歌曲，如今在舞台上擁有獨當一面的頂尖實力，他們這次巡演以「PRESS START」為名，象徵著與GLLIT共同開啟全新音樂冒險。
作為亞巡最後一站，5位成員將帶著累積多站的滿滿能量，用青春洋溢的刀群舞與精緻視覺舞台，向香港fans展現這兩年來的爆炸性蛻變。現場將會演繹多首逆襲音源榜的代表作，GLLIT們要練好應援，現場感受心跳加速的震撼。
ILLIT LIVE 'PRESS START♥︎' in HONG KONG詳情：
日期：8月22日(下午7時)
地點：亞洲國際博覽館10號展館
票價：$1,799(VIP)、$1,399、$1,099、$899
限量福利：凡購買$1,799門票的幸運觀眾，即可親身參與演前彩排(Sound Check)，近距離搶先目睹成員可愛彩排模樣，並可獲得香港場專屬明信片套裝，極高收藏價值。
兩階段搶票攻略：Weverse優先購票、Cityline公開發售，想要順利進場與 ILLIT 見面，記得校對關鍵搶票時間。
第一階段：GLLIT會員優先購票
登記資格：必須於5月26日(中午12時)至6月1日(中午12時)期間，於 Weverse優先登記。
搶票時間：6 月10日(下午2時至晚上11時59)
購票平台：購票通(Cityline)
第二階段：公開發售
搶票時間：6月11日(下午 2 時)
購票平台：購票通(Cityline)及大麥網同步開售