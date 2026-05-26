ILLIT演唱會2026香港站 8月亞博開唱 搶票時間+票價+Weverse優先購票攻略

韓國人氣女團 ILLIT近日宣布即將首度登陸香港，5位少女將於8月22日(星期六)假亞洲國際博覽館10號展館舉行《ILLIT LIVE 'PRESS START♥︎' in HONG KONG》。這次是她們出道兩年來首次訪港演出，更是這場橫跨首爾、愛知、大阪、福岡、兵庫、東京及香港等7大城市巡迴演唱會的壓軸終點站，對香港GLLIT(fans暱稱)來說，絕對是圓夢一刻。

ILLIT 兩周年首度訪港 少女們的蛻變舞台

ILLIT從出道作《Magnetic》的魔性洗腦旋律，到《NOT CUTE ANYMORE》、《Cherish》、《Super Real Me》等大熱歌曲，如今在舞台上擁有獨當一面的頂尖實力，他們這次巡演以「PRESS START」為名，象徵著與GLLIT共同開啟全新音樂冒險。

作為亞巡最後一站，5位成員將帶著累積多站的滿滿能量，用青春洋溢的刀群舞與精緻視覺舞台，向香港fans展現這兩年來的爆炸性蛻變。現場將會演繹多首逆襲音源榜的代表作，GLLIT們要練好應援，現場感受心跳加速的震撼。