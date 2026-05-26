新加坡旅遊｜必到4大沉浸式自然保育體驗 全新雨林探險/觀賞瀕危玳瑁幼龜/《Minecraft》親子放電首選

假日計劃親子旅遊，可以考慮到新加坡！新加坡除了是國際美食天堂外，近期更有多個最新的自然與野生動物體驗，透過精彩的互動遊戲，為各個家庭提供放電好去處，促進親子關係之餘，更能寓學習於玩樂，盡情探索大自然奧秘，即睇詳情！

全新室內多媒體自然體驗｜萬態野生動物世界「探索世界」 想體驗全新結合科技及大自然奧秘體驗，就要來到萬態野生動物世界的「探索世界」，這個最新的新世代玩樂樂園，引領親子一同展開驚喜多元探索。場內打破傳統框架，訪客只需佩戴上可循環使用的RFID腕帶，即可註冊專屬遊戲檔案，在場內解鎖隱藏寶藏並收集物種徽章。將深奧的科學知識轉化為一場「寓教於樂」的互動遊戲，不同科學知識融入各個關卡之中，適合任何年齡人士參與。 最吸睛莫過於高達4米的巨型發光LED地球儀「五界之心」，只要輕輕觸碰，感受與家人的互動如何化作流動的光點，在地球的生命網絡上泛起漣漪，畫面唯美又充滿教育意義。另一必看展覽「巨物奇觀」，不僅可以透過擴增實境視窗，與史前恐龍近距離接觸，更可於長達八分鐘的「巨人秀」中，投入史詩級光影世界，穿越五億年觀看演化歷程。

最後不能錯過「顯微奇觀」，藉由放大玻璃球與投影穹頂，將平日肉眼難見的浮游生物、真菌與細菌等微觀生命生動呈現，以全新視角發掘奇妙生態。「比特小鹿極限探索」仿如真實的極地冰原、炙熱沙漠及異星地貌，親身體驗地球上最嚴峻的自然棲息地，感受生物在極端環境下的頑強生命力。而「暗夜隱密之地」則帶領大家深入不見天日的深海海溝與夜行生態領域，認識那些於黑暗中隱秘生物。最後穿梭於「萬象森羅」之中，觀眾可以自由穿梭雨林，從林間地表深入高聳樹冠，發掘動物、植物與人類之間的生命連結。

營業時間： 周一至五：11:00 – 20:00(最後入場：19:00) 周六、日及公眾假期：11:00 – 21:00(最後入場：20:00) 地址：萬態野生動物世界萬禮湖路80號

雨林探險園 萬態野生動物世界全新升級，其中佔地高達 20 公頃的新設施「雨林探險園」，為訪客帶來更豐富刺激的體驗。亞洲首座以「冒險體驗」為主題的野生動物樂園，設計靈感分別來自亞洲西部與非洲東部新區的雨林風貌。訪客不單止站在圍欄外觀賞野生動物，更能走進大自然、親身感受森林氣息的沉浸式體驗。園區結合沉浸式野生動物棲地與多元化的自然冒險活動，適合各個年齡層的旅客一起探索，其中包含林間步道、架高步行平台等精彩設施。

現時最新開放的「雨林探險園東區」，可以率先探索以非洲熱帶地區及馬達加斯加為靈感的自然景觀。展示了多種珍稀的野生動物，包括侏儒河馬以及難得一見的霍加狓。另外，遊客可沿著步行小徑與森林路線健行，沿途觀察野生動物，更有機會近距離觀賞到黛安娜長尾猴等特別物種。園區的西區將提供高難度的探險課程及模擬洞穴探索體驗，滿足訪客熱愛冒險的需求。園區還可以沿途留意東非紫羚、紅河豬、尼羅河羚羊、狐猴，以及蕉鵑和朱鷺等鳥類，處處充滿驚喜。

為了慶祝新園區擴展，訪客可享受限時優惠，票價已包含指定「探險+」活動，平日最多可玩九項，周末最多五項，更可以自由加購體驗，最高更可享六折優惠。 營業時間： 每日21:00 – 18:00(最後入場時間：17:00) 地點: 萬態野生動物世界萬禮湖路20號

《我的世界》實境探險 各位《Minecraft》的粉絲們請注意，方塊冒險任務已於萬態野生動物世界登場！這個亞洲首個《Minecraft》沉浸式體驗，為時一小時，將遊戲中經典的像素世界打破第四面牆，化為觸手可及的真實森林、神祕洞穴與充滿互動的村莊場景。遊戲考驗團隊合作，讓一家大小可以攜手在實境中收集資源、完成各個動作追蹤挑戰，並在過程中發揮團隊精神，大人小孩都能充份感受這場樂趣的探索之旅 日期：即日起至 2026 年 9 月 13 日 營業時間： 周一至五：11:00 – 19:00

周六及日：10:00 – 20:00 公眾假期及學校假期：10:00 – 20:00 地點：萬態野生動物世界萬禮湖路80號綠色主意

塑膠大冒險｜新加坡海洋生態館 新加坡的海洋保育同樣有聲有色！位於聖淘沙的新加坡海洋生態館，最近迎來了新成員和全新的冒險體驗！隨著八隻極度瀕危的玳瑁海龜寶寶到來，新加坡海洋生態館推出「寓教於樂」的全新體驗，一睹玳瑁海龜寶寶的風采，場內的棲息地特別採用自然覓食法，並貼心地裝設了深色隱私貼膜，讓遊客能夠在不干擾海洋生物的情況下，安全且近距離地觀察野生動物復育與成長的珍貴過程，極具教育價值。 此外，小小探險家們更可以參與館內人氣「塑膠大冒險」學前教育計畫。長達兩小時的沉浸式體驗內容豐富，首先會透過互動式繪本故事，深入淺出地為小朋友講解塑料污染對海洋生物所造成的嚴重影響；隨後則有專業導覽帶領認識海洋污染的現實挑戰，並讓小朋友跟隨玳瑁海龜的生命之旅，從中學習減量、重用與回收這「3R」環保概念的重要性。由於名額有限，想參加的朋友記得先到官方網站預約體驗。

營業時間：10:00 – 20:00 地點：新加坡聖淘沙島聖淘沙門道24號