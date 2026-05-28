貓咪眼神暗藏訊號！7種貓咪眼神看穿牠的真實情緒

貓咪不會說話，但牠們的眼神其實早已悄悄把情緒說出來了。無論是瞇起眼睛、慢慢眨眼，還是突然瞳孔放大，每一個細微變化，都可能透露出牠此刻是放鬆、信任、好奇，還是正在提高警戒。想更了解主子真正的心情，不妨先從觀察牠的眼睛開始。以下整理出7種常見的貓咪眼神訊號，帶貓奴們一眼看懂牠想傳達的意思。

貓咪眼神訊號1. 微微瞇起眼睛 = 放鬆與信任

貓咪眼神訊號 1. 微微瞇起眼睛 = 放鬆與信任 當貓咪把眼睛瞇成一條線時，千萬不要誤會牠是在「鄙視」自己。這其實代表牠此時此刻非常放鬆。主人可以趁機過去摸摸牠、跟牠互動，通常這時候的貓咪是最溫柔、最不會反抗。

貓咪眼神訊號2. 緩慢地眨眼 = 貓界的微笑

貓咪眼神訊號 2. 緩慢地眨眼 = 貓界的微笑 如果貓咪看著主人並緩慢地眨眼睛，這代表牠超級喜歡你！在貓咪行為語言中，緩慢眨眼就等同於人類的「微笑」，是一種對主人表達友好與愛意的方式。

貓咪眼神訊號3. 斜眼凝視 = 百分之百的信任

貓咪眼神訊號 3. 斜眼凝視 = 百分之百的信任

有時候看到貓咪斜著眼看主人，別急著以為牠是在嫌你煩。其實，這反而可能是信任的表現。由於貓咪的視角可達 280°，比人類多出約 70°，所以當主人以為牠只是用餘光偷瞄自己時，牠其實很可能正專注地看著主人。這種看似漫不經心的眼神，往往只會留給牠最信任的人。

貓咪眼神訊號4. 瞳孔突然放大 = 光線調適或發現獵物

貓咪眼神訊號 4. 瞳孔突然放大 = 光線調適或發現獵物 如果貓咪的瞳孔突然放大，先別急著緊張，這未必代表牠心情不好，通常可能有兩種原因。第一，是周遭光線變暗，牠為了看得更清楚，瞳孔會自然放大，以便接收更多光線；第二，則是牠發現了感興趣的目標，例如玩具、小蟲，甚至窗外飛過的鳥，這時牠往往會進入興奮狀態，隨時準備撲上前一探究竟。

貓咪眼神訊號5. 翻白眼 = 進入深度睡眠

貓咪眼神訊號 5. 翻白眼 = 進入深度睡眠 看到貓咪翻白眼，很多主人第一反應可能會被嚇一跳，但其實這多半是牠睡得太熟了。這時露出的白色薄膜，其實是貓咪的「第三眼瞼」，主要功能是保護眼球、維持眼睛濕潤。換句話說，如果貓咪敢在你面前睡到翻白眼，往往代表牠對周遭環境非常安心，也對主人有很高的信任感。

貓咪眼神訊號6. 眼神躲避 = 向你示好、毫無惡意

貓咪眼神訊號 6. 眼神躲避 = 向你示好、毫無惡意 當你深情款款地看著貓咪，牠卻突然把頭扭到另外一邊，這並不是討厭主人。在貓咪的意識裡，長時間「直視」對方是一種挑釁行為。因此，貓咪主動把頭移開、避開眼神接觸，是在表達「我沒有惡意，也不想起衝突」。這種看似冷淡的反應，某程度上反而是一種溫和的示好。

貓咪眼神訊號7. 長時間目不轉睛的直視 = 危險警告！

貓咪眼神訊號 7. 長時間目不轉睛的直視 = 危險警告！ 在各種貓咪眼神中，這一種最需要特別留意。如果貓咪長時間目不轉睛地盯著你看，甚至同時出現瞳孔放大的情況，很可能代表牠正處於高度緊張或戒備狀態，甚至是在發出警告。這時最好不要再跟牠持續對視，否則可能讓牠覺得威脅升高，下一秒就有機會出現撲咬、揮爪等攻擊行為。