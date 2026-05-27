山頂纜車138周年快閃優惠 $138享來回纜車+凌霄閣摩天台入場券

山頂纜車自1888年5月30日開通以來，已經由太平山居民的上下山交通工具，變為香港代表性旅遊地標，見證城市的變遷。今年的慶祝活動將以「傳承與致敬」為主題，推出3大活動。焦點必屬138周年限時快閃優惠，5月30日至6月5日期間，市民和旅客可以$138入手優惠套票，當中包括山頂纜車來回車票及凌霄閣摩天台428單次入場票。

徵集動人回憶

山頂纜車同時推出「#PeakTram138 照片徵集比賽」，邀請市民分享有關山頂的回憶故事，不論是昔日的家庭黑白舊照、情侶之間的初次約會，或是於山頂慶祝的人生重要時刻，亦可以參與比賽。

參加者只需於5月30日至6月30日期間，將故事及照片上載至個人Facebook 或Instagram或小紅書帳戶，加上標籤 #PeakTram138，並標記山頂纜車及兩位朋友即可參與。活動將選出10個最動人的故事，每位得獎者將獲得「山頂纜車優惠套票」兩套及山頂纜車紀念磁石套裝乙份，其作品更有機會收錄於山頂纜車官方社交平台的周年紀念特輯之中。