古埃及文明大展｜港鐵聯乘故宮文化博物館 推《當鐵仔遇上法老貓》主題巡展免費打卡 即睇限量紀念品

古埃及文明大展｜港鐵聯乘故宮文化博物館 推《當鐵仔遇上法老貓》主題巡展 九個港鐵車站免費打卡 即睇限量紀念品

港鐵宣布聯乘香港故宮文化博物館，於5月28日起推出《當鐵仔遇上法老貓——古埃及文明奇遇》主題巡展，讓大家在全港九個港鐵車站和商場免費打卡，發掘古埃及文化的神秘魅力。而港鐵吉祥物「鐵仔」將特別以「法老」造型登場，聯同故宮「古埃及文明大展」中人氣展覽人氣角色「法老貓」，陪伴大家踏上穿越五千年的文化探索旅程！另外活動期間更有互動體驗及限定禮遇 ，下文搶先為大家介紹！

九個港鐵車站＋商場免費打卡 《當鐵仔遇上法老貓——古埃及文明奇遇》主題巡展將由港鐵香港站率先啟航，車站會化身期間限定的古埃及神殿場景，步入車站即可體驗由現代瞬間穿越至古埃及的奇幻感覺。展覽現場更特別設有由博物館原創的聖書體互動裝置，大家可以將自己的名字轉換成古埃及象形文字（聖書體），親身體驗古埃及書寫文化的獨特魅力！為了提升市民的互動體驗，大會特別邀請了人氣電台 DJ 黃正宜（阿正）驚喜獻聲 ，擔任「星」音導賞，阿正將以其招牌生動、活潑的風格生動演繹各個站點的故事，讓文化體驗融入日常旅程。

途經車站及商場

香港：香港站、金鐘站、中環站、香港西九龍站、紅磡站、九龍塘站、九龍灣站港鐵商場——ELEMENTS圓方、青衣城

深圳：深圳灣口岸站、觀瀾湖站

「法老鐵仔 X 法老貓」限量紀念品 除了主題巡展，港鐵公司更聯同博物館推出多款限定紀念品，必搶「法老鐵仔 X 法老貓」限量版禮盒，內含法老鐵仔及法老貓咪毛絨掛件，並配以車長名牌、馬賽克風掛扣等裝飾配件，可愛之餘極具收藏價值，換購詳情稍後公布。另外亦有限量版非賣品，包括「法老貓」、「法老鐵仔」及「法老高鐵隊長」特別版透扇，市民可憑指定消費換領。