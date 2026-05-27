adidas世界盃2026主場球衣系列 致敬昔日奪冠戰袍 + 融入各地歷史文化

世界盃2026開幕戰將於6月12日舉行，今屆世界盃更是歷來最大規模，共有48支國家隊出戰力爭「大力神盃」！開波在即，各位球迷入手咗主場球衣未？運動品牌adidas為22個國家足協打造的官方主場球衣，包括上屆世界盃冠軍阿根廷，奪冠大熱德國等，今次設計巧妙融入過往世界盃歷史細節，致敬昔日奪冠戰袍之餘，更融入各地歷史文化特色。

adidas 王牌 CLIMACOOL+ 技術 而球員版球衣更採用adidas王牌CLIMACOOL+技術，協助球員們應對高溫氣候，時刻保持乾爽。CLIMACOOL+技術可以根據人體熱敏區規劃散熱區域，並採用全新升級的3D科技工程面料，進一步提升了透氣性、速乾率及散熱性，精準調控體感；此外，肩部的穿孔式寬幅三間條紋飾帶能夠進一步提升透氣性能，面料和鑲邊上亦有網眼，力求幫助球員在炎熱氣候下依舊保持舒適透氣。 22個國家足協主場球衣包括：阿爾及利亞、阿根廷、阿聯酋、北愛爾蘭、比利時、秘魯、德國、哥倫比亞、哥斯達黎加、卡塔爾、墨西哥、日本、瑞典、沙地阿拉伯、蘇格蘭、威爾斯、委內瑞拉、烏克蘭、西班牙、匈牙利、意大利、智利。

世界盃 2026 ｜阿根廷國家隊主場球衣 以藍調漸變設計演繹傳統間條圖案，靈感源自1978、1986及2022年潘帕斯雄鷹奪取世界盃冠軍時的三款戰袍。徽章呈現變幻效果，後領綴有「1893」字樣，致敬阿根廷足協成立年份。

世界盃 2026 ｜德國國家隊主場球衣 致敬昔日冠軍戰袍，再續日爾曼戰車的榮耀篇章。菱形圖案的靈感源自「德國戰車」於1990和2014年登頂世界盃時球衣上的標誌性圖案，胸前的V形線條的靈感則源自1994年美國上一次主辦世界盃時的德國隊戰袍。

世界盃 2026 ｜西班牙國家隊主場球衣 紅色基底上排列黃色豎條紋，靈感源自西班牙國旗和國家隊隊徽，簡約而熱烈。後領綴有「España」（西班牙）字樣，展現「西班牙狂牛」的驕傲與榮耀。

世界盃 2026 ｜意大利國家隊主場球衣 遍佈昔日羅馬帝國桂冠圖案，後領飾有金色「AZZURRA」（天藍）字樣，彰顯藍衣軍團傳承。 更多款式及網上商店