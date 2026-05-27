網上熱話｜食肆貼告示提供「喎錫」熱線 網民搲爆頭揭真正意思！

香港人習慣中英夾雜的溝通方式，例如「份文件幾時deadline」、「book咗位食飯未？」和「約咗人食lunch」等。如果要大家完全改為純中文表達，一時間或許還需要思量一番。除了說話方式外，不少港人更會自創文字，包括「book位」變「卜位」，甚或如某家食肆告示上所寫的「喎錫」，不知道你是否也能猜出背後原因。

早前，有網民就發現一間食肆貼有特別告示，寫道「如有客人訂豬，一律叫他自己用喎錫落單」，更貼心地提供「喎錫」熱線。

網民搲爆頭揭真正意思

該餐廳非但清晰寫明，還附上了聯絡熱線，然而網民卻看得一頭霧水，發文詢問「諗左好耐咩係喎錫？」，即引來大批機智的香港網民留言回應，直指「喎錫」原來是「WhatsApp」的中文譯音，意指顧客若要訂購烤豬，需要透過WhatsApp向店家下單。迷底解開後，網民不禁笑稱「原來WhatsApp有中文名」。

大量港式讀音及口音曝光

有網民提出其他較為易明的WhatsApp譯音，包括「窩息」、「屈濕」、「窩些」等。除了「WhatsApp」變「喎錫」，港人尚有大量創意自訂港式讀音及口音，有網民透露，某次電召貨車時，司機竟操著獨特口音問道 ：「你想叫X X wen定係啦啦嗚呀」，更有網民笑稱「有次叫快遞上門收件，快遞哥哥打過黎：『係咪叫左fat爹屎？』」。