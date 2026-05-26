泰國旅遊｜華欣酒店/Villa度假村5大推介 設私人泳池/米芝蓮推介/世界級奢華SPA

想展開一場洗滌心靈的放鬆度假之旅，距離曼谷僅2-3小時車程的度假勝地——華欣，便是泰國首選的旅遊地點！華欣的酒店與度假村住宿，向來以超大空間與高私隱度聞名，沿海而建的低密度度假村、熱帶風情私人泳池別墅，以及結合泰式傳統與現代奢華的建築設計住宿，華欣的住宿體驗絕對是非一般享受！以下為大家精選5間各具特色的華欣頂級酒店與度假Villa，即睇詳情！

設私人泳池的獨特房型｜Aleenta Hua Hin-Pranburi Resort & Spa 曾連續兩年獲米芝蓮推介的Aleenta度假村，座落於帕南攀灣，其沙灘是衝浪愛好者的勝地。套房與海濱別墅步行距離即直達海灘，坐擁泰國灣絕美景致！多數房型並附設私人泳池，房間寧靜古雅，同時體現了赤足奢華海灘小屋的精髓——沒有兩間相同的客房。度假村內不設電視，取而代之的是滿天星斗與一系列豐富活動供賓客享受。住客可參觀有機農場與雞舍、每日營業的農夫市集、知名烘焙坊，以及寫意放鬆的海灘咖啡館。

私人海灘+三大游泳池｜Avani+ Hua Hin Avani+以廣闊的泳池、湖泊與花園構成極具奢華的住宿體驗，度假村提供196間客房、套房與泳池別墅，旅客可以選擇附設按摩浴缸或可直通泳池的客房，或在配備行政禮遇的泳池別墅中盡情享受。同時住客可在海濱餐廳用餐、在海灘上騎馬，體驗多樣的養生美容療程。度假村擁有AvaniClub行政禮遇、AvaniWell養生美容中心、家庭友善與寵物友善環境，以及海濱餐廳與酒吧，滿足多元旅居需求。 預訂：Klook｜Trip.com

奢華高檔SPA｜THE BARAI Hua Hin 於華欣寧靜海濱的THE BARAI Hua Hin，屬於Hyatt集團下的品牌，擁有世界前五的優質高檔水療設施！度假村四周環繞著鬱鬱蔥蔥的森林綠地，建築以泰式美學為靈感融入現代線條，配以景觀花園、豪華的客房與套房，營造靈性放鬆的空間氛圍。在餐飲方面，推出一系列以健康、天然、有機為核心的營養膳食，由內而外調理身體。而整個度假村最出名的，正是享譽全球的THE BARAI水療中心。這裡的療程不只是單純的按摩，而是以泰語中代表趣味與歡樂精神的「Sanook」為靈感泉源，透過專業導師為每位賓客量身策劃的健康體驗，引領住客展開一場獨特的身心蛻變之旅。

米芝蓮星級度假村｜Veranda Resort & Villas Hua Hin - Cha Am 度假村坐落於七岩與華欣兩座度假小鎮之間的優質海濱地帶，距離曼谷僅兩小時車程，是不少人心中的度假首選。度假村緊鄰一片白色私人沙灘，建築設計將自然美景與摩登設計結合。度假村連續第二年(2024–2025)榮獲米芝蓮指南頒發的「1 MICHELIN Key」(米芝蓮一星級鑰匙酒店)殊榮，這項備受尊崇的認可，旨在表彰其卓越的舒適度、真誠的服務，以及對在地歸屬感的真實呈現，村內每一處細節都散發著精緻內斂的美學，讓人流連忘返。

全新登場設計酒店｜Verso Hua Hin – a Veranda Resort Collection Verso Hua Hin是Veranda Collection旗下全新的設計酒店，坐落於華欣南部的考塔基布(Khao Takiab)海濱地帶，提供38間時尚客房與一間設有寬敞陽台及獨立圓形浴缸的空中泳池套房，能夠一邊泡澡一邊俯瞰無邊海景！VERSO的核心理念是為新一代旅客帶來名為「靛藍浪潮」(Indigo Wave)的卓越旅遊體驗，鼓勵人們在海灘上進行無邊無際的探索，同時重拾內心的活力。酒店距離華欣夜市僅不到10分鐘車程，交通非常方便。 預訂：Klook｜Trip.com