搶先直擊！大埔振興肉丸首間麵店進駐天后 坤記竹昇麵配牛骨湯底｜新店關注組 (有片)

始創於1967年、大埔振興肉丸選址天后琉璃街開設首間麵店，賣自家招牌牛丸，配搭連續15年米芝蓮推介坤記竹昇麵。今日（5月27日）下午1時開始試業，記者第一時間直擊麵店！ 文：Vera 攝：蘇文傑

漫畫牆打卡位 兼營產品零售 麵店以自家卡通版character「香港丸俠」為設計軸心，近門口特設漫畫牆打卡位，另一邊牆壁掛滿品牌歷史照片，籠罩香港本土老字號懷舊情懷。大埔振興肉丸執行董事陳岳成一直抱著初心想開一家麵店，讓客人免煮就細嘗到不同款式的熱騰騰馳名牛丸，恰巧現時港島區沒有分店，不少住港島的網民詢問何時會在港島開零售點，於是便萌起在天后經營這家麵店的念頭，兼營產品零售，方便港島區粉絲來購買產品。

$49 起 12 款麵食 麵食當然主打自家在香港廠房製造的牛丸，餐牌精選了品牌的人氣產品包括招牌牛骨濃汁牛丸、爆汁牛肉丸、牛骨清湯牛丸、正宗潮汕濃汁牛丸、澳洲和牛濃香牛丸、牛筋丸；其他丸類亦有豬骨濃汁貢丸、豬肉丸、墨魚丸及門鱔魚蛋；還有秘製清湯牛腩以及慢煮軟嫩豬軟骨。麵食款式共有12款，售價由$49起至$79不等。

牛骨湯加入紅、白蘿蔔熬製 幼麵及粗麵採用連續15年米芝蓮推介、獲獎無數的坤記竹昇麵，無添加劑及色素，麵餅每朝來貨，竹昇麵爽彈，重鴨蛋味，配牛味濃及彈牙牛丸是最佳配搭。另備有米粉及河粉選擇，也是經過精心挑選。湯底主打牛骨湯，以牛骨、香料以及紅、白蘿蔔熬製5至6小時，經過隔渣至清澈，滲透蘿蔔的鮮甜與溫和的香料風味，毫無牛羶。另外也取雜魚來熬製魚湯，專門配魚蛋及墨丸。配料可自選芫茜、青蔥、冬菜或炸蒜，提升香味。

開業首星期抽獎送小食 小食有多種選擇，如招牌手工炸黃門鱔皮連骨、炸極鮮魚肉燒賣、香煎墨魚餅配零添加XO醬、炸魚腐竹卷配甜酸雞醬。魚皮厚卜卜脆；墨魚餅重墨魚味。開業首星期客人惠顧可以參加抽獎，有機會贏取各式小食，例牌講句：數量有限，送完即止。

大埔振興肉丸麵 地址：天后琉璃街13-17號南景樓大廈地下A舖 營業時間：11am-9pm（開業日期：5月27日1pm-9pm）