全新CHIIKAWA香港特展「吉伊卡哇：藝術宇宙」 8.1登陸尖沙咀！4大主題區＋迴旋木馬＋免費派應援扇 即睇搶飛詳情！

CHIIKAWA香港｜全新CHIIKAWA特展「吉伊卡哇：藝術宇宙」 8.1尖沙咀登場！4大主題區＋迴旋木馬 免費派發CHIIKAWA幻彩應援扇 即睇搶飛詳情！

全新「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展將於8月1日至9月6日登陸尖沙咀！今次活動選址尖沙咀 K11 MUSEA 及海濱舉行，特展將以「吉伊卡哇：藝術宇宙」為主題，除了特設4大主題區、首次於⾹港展出逾130幅原畫外，最大亮點絕對是CHIIKAWA主題迴旋木⾺，每次遊玩僅設16個座位，門票限量發售，粉絲一定不能錯過！下文立即為大家搶先介紹全新CHIIKAWA香港特展及買飛方法！

「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展 購買門票詳情 「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展設3款優惠價「預售門票及套裝」，於6月11日下午3時 KLOOK優先開賣！另外少量「預售門票及套裝」則會於貓眼官方平台發售，在展期內或將開放少量「正價門票」，每個時段的入場名額有限，所以如果想入場的話記得bookmark定日子搶飛！ 三款優惠價「預售門票及套裝」包括：售價港幣$180的【一般⾨票】，持票者進入展覽時可隨機獲贈一枚「CHIIKAWA ARTIVERSE」AR磁石章（⾮賣紀念品，共8款，款式隨機發放），只需使⽤⼿機掃描，對應的角色便會在AR磁石章上幻化成AR藝術影像！



購買售價港幣$420的【特典套裝】，或售價港幣$550、極罕限量的【迴旋木⾺座席券及特典套裝】的參加者，入場時皆可獲得「鉛筆造型互動小道具」，讓參觀者能透過互動與應援的方式，完全投入CHIIKAWA的藝術宇宙中。此外，兩款套裝還包含角色斜揹袋（非賣紀念品，款式隨機發放），以及1套8枚的「CHIIKAWA ARTIVERSE」AR磁石章連調色盤底座。

持有【迴旋木⾺座席券及特典套裝】的參加者，除了可以乘座迴旋木⾺一次（價值港幣$130），更會再額外獲一張《CHIIKAWA迴旋木⾺》紀念卡（⾮賣紀念品，共8款，款式隨機發放），而且更可以在紀念品商店經專屬隊伍購物。

免費派發CHIIKAWA幻彩應援扇 為迎接「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展，主辦單位將於6月6日及6月11日在尖沙咀及啟德，限量派發以CHIIKAWA三位主角—吉伊卡哇、小八和兔兔為設計的幻彩應援扇，只限已登記整理券人士領取，有興趣的話可於6月2日上午11時起在網上預先登記。



免費派發CHIIKAWA幻彩應援扇詳情： 「整理券」開放登記時間：6月2日上午11時起 登記網站： https://s.klook.com/chiikawa_freegift

領取免費紀念品日期及指定地點

6月6日 - 尖沙咀（K11 MUSEA地下的士站）

6月11日 - 啟德（AIRSIDE地下低座大樓）

免費派發CHIIKAWA幻彩應援扇

「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展 4大主題區 全新「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展以「CHIIKAWA」無限延展的世界觀為靈感，劃分為四大宇宙領域，分別為原畫宇宙、音樂互動宇宙、裝置藝術宇宙及機動藝術宇宙：CHIIKAWA巨型迴旋木馬。展覽將首次於香港展出超過130幅插畫家 Nagano 的珍貴原畫重現作品，同時呈現海外首度登場的巨型「賽蓮」雕塑及電影版角色，打卡之餘展覽內容亦非常豐富！四大宇宙領域將分佈於K11 MUSEA內的兩大收費展區，其中6樓K11 Art & Cultural Centre Kunsthalle的室內展區包括展覽空間及紀念品商店，位於地下Promenade的戶外展區則設有「CHIIKAWA 巨型迴旋木馬裝置」。另外凡購買特典套裝的觀眾，更可獲贈專屬「鉛筆造型互動小道具」，於不同展區內參與應援互動，提升沉浸式觀展體驗！

原畫宇宙

展出超過130幅 Nagano 老師珍貴的原畫重現作品與角色設定畫。觀眾可近距離觀察 Nagano ⽼師筆下角色與世界交織的創作軌跡，感受線條中蘊含的⽣命⼒及角色的魅⼒。 音樂互動宇宙

將藝術延伸至聽覺，透過「睡⾐派對」主題設置，營造沉浸式聲景，結合舞台裝置藝術重現經典場景，讓觀眾在動⼈的旋律中，彷彿與角色們融為⼀體，享受⾝歷其境的樂趣。 裝置藝術宇宙

匯集多組藝術雕塑，包括全球首度亮相的「⽑量暴增」造型吉伊卡哇、⼩⼋與兔兔雕塑，巨⼤化那孩⼦雕塑，展現出⼀個不可思議的世界空間。此外，海外⾸度登場的巨⼤「賽蓮」雕塑及電影版角色也將亮相。融合聲光感應技術，形成角色與空間共⽣的場域。

戶外展區：僅16座「CHIIKAWA 巨型迴旋木馬裝置」

位置：K11 MUSEA地下Promenade 「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展 日期：2026年8月1日（星期六）至9月6日（星期日） 地點：尖沙咀K11 MUSEA暨海濱（如下） 室內展廳：展覽空間及紀念品商店 展出位置：K11 MUSEA 6樓605 K11 Art & Cultural Centre Kunsthalle 戶外展區：CHIIKAWA 巨型迴旋木馬裝置 展出位置：K11 MUSEA地下Promenade