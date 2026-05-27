英國爆紅療癒品牌Noodoll「薯仔家族」全新仲夏假日系列周五登場

近年在社交媒體迅速走紅的英國設計品牌Noodoll，旗下標誌性的「薯仔家族」Ricespud毛絨公仔風靡全球，掀起療癒系收藏熱潮。品牌宣布全新仲夏假日系列將於5月29日正式發售，以海邊冒險、沙灘時光及悠閒假期為創作靈感，帶來一眾全新角色造型，延續品牌呆萌可愛的治癒風格。

Noodoll 由設計師 Yiying Wang於2009年在倫敦藝術學院修讀期間創立，以童年記憶中的米飯與麵條為靈感，將「noodle」與「doll」結合命名，打造出以擬人化食物與小怪獸組成的角色宇宙「Ricetown」。品牌以「Friends to keep」為核心理念，強調每個角色都是值得長久珍藏的夥伴，當中最具代表性的薯仔角色Ricespud 更成為品牌標誌。Noodoll 去年首度進軍香港，迅速俘虜本地粉絲，成為不少人桌上的「治癒系陪伴」。

全新仲夏系列海邊度假主題

全新系列以輕鬆玩味的方式重新演繹品牌經典角色，在一貫簡約設計之上注入鮮明夏日季節感。系列採用可自立坐姿設計，方便擺放於書桌、床邊或層架上，讓角色自然融入不同生活場景，兼具療癒擺設功能。

今次登場的Mini Ricespuds陣容豐富，包括度假中的爺爺（Vacay Grandpa）、度假中的嫲嫲（Vacay Grandma）、水手寶寶（Sailor）、美人魚寶寶（Mermaid）、跳草裙舞寶寶（Aloha）、鯊魚寶寶（Sharkie）、蟹寶寶（Crab）、龍蝦寶寶（Lobstache）、海盜寶寶（Pirate）、鐵勾船長寶寶（Captain Spudhook）及引人注目的寶寶（Splashy）等多款造型，每個角色都配上幽默設定與獨特性格，組成一個完整的海邊療癒宇宙。