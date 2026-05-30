狗狗狂抓未必有蝨！90%主人忽略3大雨季濕氣陷阱

夏天一到，也意味著雨季開始，每逢下雨都會令周圍環境濕度明顯上升。有養狗的主人或會留意到，這段時間愛犬抓癢的次數特別頻繁，不少人第一時間會以為是跳蚤或寄生蟲作怪，但其實背後另有原因，那就是濕氣過重！除了常見的皮膚敏感，還有2個隱藏風險極易被主人忽略，如果處理不當，好可能會影響狗狗的健康。

避免忽略細節：細小位置最易積濕，亦最容易引發皮膚炎

乾透不等於表面乾：毛面乾爽不代表底層無濕氣，必須吹至完全乾透

很多主人往往等到狗狗抓至甩毛，甚至抓傷皮膚才求醫，情況通常已經惡化。

狗狗濃密的毛髮就像一層厚外套，潮濕天氣下特別容易鎖住水氣。如果牠們的底層毛髮長時間未乾，便會成為細菌與真菌繁殖的溫床。

受潮後的乾糧會變軟甚至發霉，當中更可能滋生肉眼難見的蟲卵。狗狗誤食後，輕則腹瀉嘔吐，嚴重甚至會影響腸胃健康。

潮濕天氣不只影響皮膚，還會危及飲食安全。如果發現狗狗突然食慾下降，吃幾口便不願再進食，牠未必是挑食，這有可能是飼料已受潮變質。

狗狗濕氣重隱患 3 ｜睡墊濕霉成病源

狗狗每天約有8小時以上在睡墊或毛巾上休息，但這些用品卻最容易被忽略。

不少家庭會為室內抽濕，卻未有關注毛孩用品的乾爽程度。實際上，潮濕織物內可能已積聚塵蟎、細菌甚至霉菌，長期接觸容易誘發皮膚或呼吸問題。

日常對策