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生活
出版：2026-May-30 10:00
更新：2026-May-30 10:00

狗狗狂抓未必有蝨！90%主人忽略3大雨季濕氣陷阱

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狗狗狂抓未必有蝨！90%主人忽略3大雨季濕氣陷阱

狗狗狂抓未必有蝨！90%主人忽略3大雨季濕氣陷阱

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夏天一到，也意味著雨季開始，每逢下雨都會令周圍環境濕度明顯上升。有養狗的主人或會留意到，這段時間愛犬抓癢的次數特別頻繁，不少人第一時間會以為是跳蚤或寄生蟲作怪，但其實背後另有原因，那就是濕氣過重！除了常見的皮膚敏感，還有2個隱藏風險極易被主人忽略，如果處理不當，好可能會影響狗狗的健康。

狗狗濕氣重隱患1｜毛底積濕易發炎

狗狗濕氣重隱患1｜毛底積濕易發炎

狗狗濕氣重隱患1｜毛底積濕易發炎

狗狗濃密的毛髮就像一層厚外套，潮濕天氣下特別容易鎖住水氣。如果牠們的底層毛髮長時間未乾，便會成為細菌與真菌繁殖的溫床。

很多主人往往等到狗狗抓至甩毛，甚至抓傷皮膚才求醫，情況通常已經惡化。

日常對策

  • 徹底吹乾重點部位：外出回家後，特別留意腳趾縫、腋下、肚皮及耳邊位置

  • 乾透不等於表面乾：毛面乾爽不代表底層無濕氣，必須吹至完全乾透

  • 避免忽略細節：細小位置最易積濕，亦最容易引發皮膚炎

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狗狗濕氣重隱患2｜飼料受潮變質 或含蟲卵傷腸胃

狗狗濕氣重隱患2｜飼料受潮變質 或含蟲卵傷腸胃

狗狗濕氣重隱患2｜飼料受潮變質 或含蟲卵傷腸胃

潮濕天氣不只影響皮膚，還會危及飲食安全。如果發現狗狗突然食慾下降，吃幾口便不願再進食，牠未必是挑食，這有可能是飼料已受潮變質。

受潮後的乾糧會變軟甚至發霉，當中更可能滋生肉眼難見的蟲卵。狗狗誤食後，輕則腹瀉嘔吐，嚴重甚至會影響腸胃健康。

日常對策

  • 分裝保存：大包飼料拆開後分成小份密封存放

  • 善用乾燥設備：放入防潮箱及寵物安全乾燥劑

  • 避免假密封：只用夾子封袋無法阻隔濕氣，等同未密封

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  • 留意氣味與質感：變軟或氣味異常應立即棄掉

    • 狗狗濕氣重隱患3｜睡墊濕霉成病源

    狗狗濕氣重隱患3｜睡墊濕霉成病源

    狗狗濕氣重隱患3｜睡墊濕霉成病源

    狗狗每天約有8小時以上在睡墊或毛巾上休息，但這些用品卻最容易被忽略。

    不少家庭會為室內抽濕，卻未有關注毛孩用品的乾爽程度。實際上，潮濕織物內可能已積聚塵蟎、細菌甚至霉菌，長期接觸容易誘發皮膚或呼吸問題。

    日常對策

    • 定期清潔：潮濕季節至少每週清洗一次

    • 完全乾透才使用：洗後必須烘乾或曬至完全乾爽

    • 避免高濕位置：睡窩應遠離浴室或廚房

    • 加設抽濕機：在狗狗休息區放置小型抽濕機更理想

    濕氣管理比治療更重要

    濕氣管理比治療更重要

    濕氣管理比治療更重要

    春季潮濕天氣看似只是「環境問題」，實際卻可能成為健康隱患源頭。與其等到病徵出現才補救，不如從日常防潮做起，包括吹乾毛髮、妥善保存飼料，以及保持睡眠環境乾爽。只要做好這三步，已能大大降低狗狗因潮濕引發的不適與疾病風險。

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