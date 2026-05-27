尖沙咀美食｜aqua全新意日菜單「海陸之源」！坐擁維港海景/歎神戶牛柳/龍蝦茶碗蒸

坐擁無敵維港海景的尖沙咀 H Zentre 高空餐廳 aqua，於這個春季迎來全新氣象，推出令人期待的季節性嚐味菜單「海陸之源」！這次新菜單由首度亮相的新任意大利行政總廚 Romeo Morelli 創作，將餐廳獨特的意日交融風格再度昇華。一系列精緻菜式包括藍鰭吞拿魚他他配高湯水晶及魚子醬、日本龍蝦茶碗蒸配龍蝦味噌、 炭燒神戶牛柳配黑椒醬等，完美展現由海洋到陸地的原始鮮美，絕對是近期約會、慶祝的必食首選！

aqua「海陸之源」嚐味菜單 「海陸之源」七道菜嚐味菜單由4月13日至6月18日期間供應，每位港幣1,388元，另加688元即可享精選葡萄酒配搭。菜單以意日料理作主軸，從前菜開始已見心思，包括藍鰭吞拿魚他他配高湯水晶及魚子醬，以及日本龍蝦茶碗蒸配龍蝦味噌，口感與鮮味層層堆疊，開場已相當有驚喜！菜單中段帶來兩款不同風格的主廚演繹：燉小牛膝意大利麵卷由主廚Romeo重新詮釋北意經典，以輕盈做法呈現家常風味，帶點溫暖感覺；另一道日式素麵配帶子櫻花蝦薄脆則走清新路線，口感細緻，鮮味可口。

主菜部分同樣有看頭，日式炸龍脷柳配柚子蝦高湯蕪菁蒸，味道清爽之餘不失層次；而烤地中海八爪魚配辣肉腸黑蒜醬則風味濃郁，帶出南意料理的奔放感。想再升級的話，亦可另加港幣 488 元升級享用炭燒神戶牛柳配黑椒醬、竹笋及京都唐辛子，透過火候與香料，突顯頂級食材的濃厚風味。最後甜品同樣精緻滿足，設有兩款晶鑽魚子，意大利版本融合朱古力、咖啡及自家製手指餅；日式風格則以芥末、朱古力與生薑珍珠配以最中餅，為整個晚餐畫上精緻句號，適合想試新菜式或慶祝特別日子的食客。

aqua「海陸之源」嚐味菜單

價錢： 每位 $1,388（另加 $688 可享葡萄酒搭配）

地址： 尖沙咀中間道15號H Zentre 17樓