貓咪都食得人類食物？5種安全小食＋3大禁忌　榴槤竟然入榜

不少貓奴都有同感：當自己正吃得津津有味時，家中主子總會用一雙可愛又充滿期待的眼神緊緊盯着你，令人難以招架。

雖然貓咪屬於完全肉食性動物，但只要符合「無調味」及「適量」兩大原則，其實部分人類食物亦可偶爾作為小點心，讓主子嚐嚐新鮮滋味。以下精選了5種相對安全的選擇給主人參考，當然要小量餵食！