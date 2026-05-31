貓咪都食得人類食物？5種安全小食＋3大禁忌　榴槤竟然入榜

不少貓奴都有同感：當自己正吃得津津有味時，家中主子總會用一雙可愛又充滿期待的眼神緊緊盯着你，令人難以招架。
雖然貓咪屬於完全肉食性動物，但只要符合「無調味」及「適量」兩大原則，其實部分人類食物亦可偶爾作為小點心，讓主子嚐嚐新鮮滋味。以下精選了5種相對安全的選擇給主人參考，當然要小量餵食！
貓咪可吃食物1. 無糖無添加乳酪：補充益生菌
無糖、無添加的乳酪內含有益生菌，有助腸道健康，部分貓咪可以少量進食。
注意事項： 如果進食後出現腹瀉或腸胃不適，應即時停止餵食，避免持續刺激腸胃。
貓咪可吃食物2. 熟蛋黃：令毛鬆增添光澤
蛋黃含有豐富的卵磷脂，適量攝取有助維持皮膚及毛髮健康。
餵食建議： 每週少量餵食熟蛋黃，可作為天然營養補充，但切忌過量。
貓咪可吃食物3. 蒸南瓜/番薯：促進腸道蠕動
南瓜與番薯富含膳食纖維，有助改善腸胃蠕動及排便問題。
注意事項： 兩者糖分及澱粉含量較高，只宜小量餵食，以免增加腸胃負擔。
貓咪可吃食物4. 熟紅蘿蔔/花椰菜：補充植物營養
想讓貓咪攝取少量植物營養，可選擇徹底煮熟的紅蘿蔔及花椰菜。
注意事項： 餵食前須切成細小塊狀，避免噎到或消化不良。
貓咪可吃食物5. 榴槤：高熱量嚐鮮之選
榴槤氣味濃烈，有些貓咪反而相當感興趣。
注意事項： 由於脂肪及熱量偏高，只能讓貓咪極少量試食，不宜經常餵食。
餵食人類食物3大定律
即使上述食物可供貓咪偶爾嚐試(千萬不要過量)，主人仍需嚴守以下原則：
1｜只可當零食
所有人類食物只屬點心，不可取代主食（乾糧或罐頭）。
2｜必須完全無調味
堅持「無鹽、無糖、無油」，避免對貓咪腎臟及身體造成負擔。
3｜循序漸進觀察反應
首次餵食新食物時應由小量開始，並留意翌日排便及精神狀況，確保沒有不良反應。
貓咪雖然以肉類為主食，但適當地加入少量安全的人類食物，可以為牠們帶來新鮮感。不過最重要始終是——適量、無調味、觀察反應，才能讓主子食得開心又健康。