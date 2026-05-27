7-Eleven 聯乘 New Balance推慈善街跑 6月6日起巡迴全港18區 報名送專業裝備選手包

7-Eleven 今年紮根香港踏入45周年，繼早前與 New Balance 合作推出「Mini 拼砌模型磁貼」印花活動引起搶換熱潮後，兩大品牌再度聯手，宣佈首次舉辦「圍港 7 仔跑」慈善街跑活動，由6月6日起巡迴全港18區，舉辦共18場社區慈善跑，部份收益將撥捐由「明哥」陳灼明創辦的本地社企「北河同行」，為基層人士送上溫飽。

4.5公里路線呼應45周年 首站選址品牌發源地

每場慈善跑的路線特別設計為4.5公里，呼應7-Eleven紮根香港45年的主題，並由專業教練領跑。首場活動特意選址於跑馬地起步，正是7-Eleven香港首間分店的所在地，象徵從起點出發，與社區同行。活動另一特色是將指定7-Eleven分店變身為跑手「專屬補給站」，參加者完成路線後可即場換領7-SELECT輕食系列產品補充能量，貫徹品牌「梗有一間喺左近」的社區角色。

明哥「換裝」撐場 汗水化作熱餐送暖

今次活動的慈善受惠機構「北河同行」是7-Eleven的長期合作夥伴。在發佈會當日，明哥亦特別換上New Balance跑鞋及運動裝束亮相，一改平日形象，以行動支持活動。大會希望跑手的每一滴汗水，都能透過明哥親手烹調的熱餐，轉化為對有需要人士的實質支援。

