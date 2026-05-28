反詐樂齡月︱提子冰室宣傳車全港巡迴 免費教裝防騙App 攞限定紀念品(附全港出巡時間表)

近年針對長者的騙案層出不窮，手法日新月異。為了提高大家防騙意識，反詐騙協調中心(ADCC)今年特別舉辦「樂齡反詐月」。是次活動更與中心人氣動態貼圖「乖巧寶寶」強強聯手，打造充滿香港本土情懷的「提子冰室」防騙宣傳車，用貼地生動的方式，陪老友記一邊懷舊，一邊學防騙！
懷舊冰室打卡 現場一對一教學
「提子冰室」宣傳車外觀設計成舊式茶餐廳，親切感十足。車上有多位耐心又專業的工作人員，將手把手、一步一步耐心地教導長者防騙。現場只需完成 3 個簡單的智能手機設定，大大提升市民防騙免意識。宣傳車將於6月2日起巡迴全港，看哪一站最方便家人與長輩。
1/ 下載「防騙視伏App」：輸入可疑電話或網址，一秒辨識詐騙風險。
2/ 儲存「防騙易18222」熱線：把警方防騙專線存入通訊錄，有懷疑隨時打通查詢，以及找尋幫忙。
3/ 設定WhatsApp私隱功能：一招鎖定帳戶，徹底拒絕陌生人，隨便拉進炒股、投資群組。
老友記只要在現場完成上述簡單設定，即可免費領取超實用的精美防騙紀念品(數量有限，先到先得)。
「提子冰室」宣傳車 6月出巡時間表：
日期/地點：6月2日(星期二) 10:00 – 13:00/中環 皇后大道中138號
6月 2日(星期二) 13:00 – 17:30 /中環域多利皇后街(中環街市外)
6月3日(星期三) 13:00 – 17:30 /觀塘駿業街遊樂場
6月4日(星期四) 13:00 – 17:30 /沙頭角順興街
6月5日(星期五) 13:00 – 17:30 /新蒲崗六合街19號(日新舍)
預防詐騙只需踏出第一步，記下日子與爸爸媽媽、爺爺嫲嫲一起去「提子冰室」打卡兼學防騙，做個精明的銀髮族！如有任何懷疑，請立刻致電警方防騙易熱線18222查詢。