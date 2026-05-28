反詐樂齡月︱提子冰室宣傳車全港巡迴 免費教裝防騙App 攞限定紀念品(附全港出巡時間表)

近年針對長者的騙案層出不窮，手法日新月異。為了提高大家防騙意識，反詐騙協調中心(ADCC)今年特別舉辦「樂齡反詐月」。是次活動更與中心人氣動態貼圖「乖巧寶寶」強強聯手，打造充滿香港本土情懷的「提子冰室」防騙宣傳車，用貼地生動的方式，陪老友記一邊懷舊，一邊學防騙！

懷舊冰室打卡 現場一對一教學

「提子冰室」宣傳車外觀設計成舊式茶餐廳，親切感十足。車上有多位耐心又專業的工作人員，將手把手、一步一步耐心地教導長者防騙。現場只需完成 3 個簡單的智能手機設定，大大提升市民防騙免意識。宣傳車將於6月2日起巡迴全港，看哪一站最方便家人與長輩。