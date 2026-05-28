親子好去處｜元朗信芯園3萬呎向日葵花海盛放！ 必影全新4大打卡位 （附交通方法）

元朗迎來萬呎向日葵花海！元朗新田「信芯園」的3萬呎向日葵花海終於盛放，配合新增設的4大打卡位，不妨把握機會帶家人或狗狗到場拍照打卡。

萬呎花海或成絕響！ 向日葵的花語是「沉默的愛」，象徵勇敢追求幸福、積極向上的生活態度與不離不棄的陪伴。花期雖為每年7至8月，但氣候溫暖的熱帶地區可透過農耕技術，實現花兒提早開花。元朗信芯園近年被納入新田科技城第二期發展計劃，園方必須於今年內遷出，可惜暫未尋找到適合的農地復耕，因此今次的向日葵花海可能成為絕響，各位萬勿錯過。

全新4大打卡位 除了金燦燦的向日葵，信芯園同時種有七彩繽紛的琉華菊、百日菊和鳳眼藍，隨手一拍，即可獲得明信片級的照片。農莊各處新增不同打卡位，包括日式禪風小庭院、鳥居、燈籠牆及風車塔，拍照控必到！

信芯園農莊 地址：元朗新田小磡村（青山公路石湖圍附近） 開放時間：每日早上9時至傍晚7時 入場費：每位$50 歡迎寵物入場 交通方法： （1）綠色專線小巴 75號專線小巴(元朗至下灣村) 76號專線小巴(元朗至小磡村) 於元朗大馬路麥當勞後面（福康街）的專線小巴總站上車，在石湖圍「聯安車場」落車，過對面馬路，沿途設有信芯園農莊指示牌。 （2）紅色小巴 17號紅色小巴 (元朗至上水) 於元朗水車館街7-11便利店旁的總站上車，在石湖圍「聯安車場」落車，過對面馬路，沿途會有信芯園農莊指示牌

（3）巴士 九巴76K(元朗至上水「清河」) 可選擇於元朗喜利徑（YL364）、元朗谷亭街（YL375）、形點ll（YL395） 、形點l （YL408）的巴士站上車，在石湖圍站（YL434）落車，過對面馬路，沿途會有信芯園農莊指示牌