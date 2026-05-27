新加坡旅遊｜最新2大郵輪體驗！迪士尼探險號/星夢郵輪10周年 玩盡7大主題區/體驗全新泡泡表演

放假想同屋企人出國旅行，又不想經歷長途機的舟車勞頓，可以考慮上郵輪來個放鬆假期！新加坡最近迎來兩大重量級的海上假期體驗，提供多元豐富航線，即睇以下兩艘人氣郵輪體驗，出海玩盡最新活動！
迪士尼郵輪｜全新「迪士尼探險號」7大主題區
迪士尼郵輪旗下最新「迪士尼探險號」，現已正式以新加坡為母港揚帆啟航，為各位提供夢幻海上驚喜之旅。郵輪靈感源自超過100年的迪士尼故事傳奇，以嶄新方式，將大家耳熟能詳的迪士尼、皮克斯(Pixar)以及漫威(Marvel)經典故事活現於賓客眼前。迪士尼探險號特別提供三晚與四晚的航程選擇，非常適合港人來一趟快閃海上假期。
船上設七大各具特色的主題區，讓每個家庭都能投入奇幻世界，探索沉浸式娛樂、玩樂刺激驚險設施、享用美味餐飲、體驗專屬購物等精彩活動。小朋友可以享受為他們量身打造的專屬俱樂部；而大朋友則可以享受豪華水療體驗、精緻餐飲與休閒空間中的身心放鬆。
KKday「迪士尼探險號」限時優惠
限時優惠登場！5月27日晚上21:00，KKday全港獨家推出6月限定出發航次( 6 月 1 日、6 月 4 日及 6 月 11 日)，憑「DCLHK10000」優惠碼即可享高達$10,000露台房型折扣優惠，以及有減$5,000的專屬優惠碼「DCLHKC5」！
同時亦備有適用於所有出發日期、人人皆可享用$800限時郵輪折扣碼「26DC800」，有意預訂的各位記得不要錯過。
星夢郵輪10周年誌慶
為了慶祝成立10周年，星夢郵輪旗下「雲頂夢號」推出極具話題性的主題航次。特邀Netflix全球爆紅烹飪節目《黑白大廚：料理階級大戰》中的人氣參賽者、被觀眾稱為「法國爸爸」的Tommie Lee主廚合作，帶來獨特海上餐饗體驗。李主廚精心設計的多道法國菜式餐單，並搭配 Veuve Clicquot 凱歌香檳，為各位旅客帶來極致享受，菜式包括法式蝸牛酥皮盒、法式海鮮湯、慢烤小牛里脊配鵝肝，以及精緻朱古力慕絲，完美演繹高雅法式美食之旅。由即日起至2026年7月3日，可於「雲頂夢號」上的星廚品嚐上述餐單。
另外，船上全新推出了深受兒童歡迎的「泡泡感觀室」(Bubble Sensory Room)，場內設有泡泡彩繪、感觀遊戲及精彩的泡泡表演。此外，慶祝活動期間的娛樂節目亦不容錯過，包括視覺效果極其震撼的《炫彩世界Colour My World》及雜技表演《信任Trustfall》。
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