新加坡旅遊｜最新2大郵輪體驗！迪士尼探險號/星夢郵輪10周年 玩盡7大主題區/體驗全新泡泡表演

放假想同屋企人出國旅行，又不想經歷長途機的舟車勞頓，可以考慮上郵輪來個放鬆假期！新加坡最近迎來兩大重量級的海上假期體驗，提供多元豐富航線，即睇以下兩艘人氣郵輪體驗，出海玩盡最新活動！

迪士尼郵輪｜全新「迪士尼探險號」7大主題區

迪士尼郵輪旗下最新「迪士尼探險號」，現已正式以新加坡為母港揚帆啟航，為各位提供夢幻海上驚喜之旅。郵輪靈感源自超過100年的迪士尼故事傳奇，以嶄新方式，將大家耳熟能詳的迪士尼、皮克斯(Pixar)以及漫威(Marvel)經典故事活現於賓客眼前。迪士尼探險號特別提供三晚與四晚的航程選擇，非常適合港人來一趟快閃海上假期。

船上設七大各具特色的主題區，讓每個家庭都能投入奇幻世界，探索沉浸式娛樂、玩樂刺激驚險設施、享用美味餐飲、體驗專屬購物等精彩活動。小朋友可以享受為他們量身打造的專屬俱樂部；而大朋友則可以享受豪華水療體驗、精緻餐飲與休閒空間中的身心放鬆。