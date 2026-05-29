大館8周年夏季慶典 限時消費換特別版郵票 世界級藝文展演全攻略 適合文青親子chill住消暑

中環大館本月迎來8周年紀念，香港賽馬會與大館攜手呈獻《ENCORE！一同喝采》8周年活動，將歷史古蹟變成充滿文藝氣息的都市綠洲，更帶來一連串國際級視覺表演活動，邀請全港市民一起進場暢玩，在中環鬧市體驗又chill又cult的夏日生活。

大館去年獲得520萬年度到訪人次，今年以「『夏』一站大館」為主題，於初夏呈獻一連串精彩節目，更把檢閱廣場換上新裝，鋪滿軟綿綿翠綠草坪，配上繽紛太陽傘、休閒咖啡桌椅，營造出滿滿法式度假感，適合情侶約會、閨蜜打卡，還有一家大小坐在草地上享受日光。訪客可在欣賞展覽、參與世界級文化節目，以及享受夏日限定餐飲與購物體驗間，放鬆身心，感受夏日節奏。