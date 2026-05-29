大館8周年夏季慶典 限時消費換特別版郵票 世界級藝文展演全攻略 適合文青親子chill住消暑

中環大館本月迎來8周年紀念，香港賽馬會與大館攜手呈獻《ENCORE！一同喝采》8周年活動，將歷史古蹟變成充滿文藝氣息的都市綠洲，更帶來一連串國際級視覺表演活動，邀請全港市民一起進場暢玩，在中環鬧市體驗又chill又cult的夏日生活。
大館去年獲得520萬年度到訪人次，今年以「『夏』一站大館」為主題，於初夏呈獻一連串精彩節目，更把檢閱廣場換上新裝，鋪滿軟綿綿翠綠草坪，配上繽紛太陽傘、休閒咖啡桌椅，營造出滿滿法式度假感，適合情侶約會、閨蜜打卡，還有一家大小坐在草地上享受日光。訪客可在欣賞展覽、參與世界級文化節目，以及享受夏日限定餐飲與購物體驗間，放鬆身心，感受夏日節奏。
亞洲首映 360 度科技舞蹈 香港電影光影展
除了打卡放鬆，大館更準備多個頂尖當代藝術家的精彩節目，帶領市民用全新視角玩轉藝術。
《拍住上—光影裡並肩馳騁的我們》：夏季焦點展覽，帶市民深進探索香港電影人並肩作戰的熱血團隊精神。
日期：6月23日至9月20日(上午11時至晚上7時)
地點：大館01座複式展室
票價：$30(標準票)、$20(優惠票)
《Wayne McGregor：異・地》：載譽威尼斯及倫敦、全球首個 360 度後電影舞蹈裝置迎來亞洲首映，完美結合藝術與科技，視覺效果超震撼。
日期：6月25日至8月2日(下午1時15分、下午2時30分、下午3時45分、下午5時、晚上6時15分)
地點：大館賽馬會藝方一樓
票價：$120(標準票)、$80(優惠票)
莊偉《親密的歸順》：曾參與威尼斯雙年展的香港藝術家，帶來全新委約創作，於現場震撼展演。
日期：7月10日至8月9日(上午11時至晚上7時)
地點：大館賽馬會藝方三樓
票價：免費參觀
賴恩・維拉馬爾《開箱》：第三度回歸的互動項目，打破年齡隔閡，邀請現場觀眾一起動手共同創作。
日期：7月4日至8月2日(下午1時至晚上7時)
地點：大館賽馬會藝方一樓
票價：門票詳情將於稍後公布
手作《獅首像 DIY 工作坊》共享創作樂趣：互動工作坊適合各年齡層參與，透過DIY工作坊，結合創意與建築欣賞，認識大館的歷史建築特色。
日期：5月 30日(下午 1時至下午 2時 30分、下午 3時 30 分至下午 5時)
地點：大館洗衣場石階及 E 倉低層
票價：$296(成人)、$336(親子參與)
限時著數：指定門票8折 滿額送特別版郵票
為了與市民同慶8周年，大館推出限時優惠。凡購買指定活動門票，即可享八折周年優惠。此外，由即日起至7月1日，大館fans只要在館內餐廳或商店消費淨值滿$100(憑單一商戶消費單據)，即可於訪客中心換領「大館特別版郵票」一枚，數量有限，極具收藏價值。
這個夏天快約定好友，一起到大館打卡兼尋寶，感受最文青、最治癒的夏日節奏。
「夏」一站大館@檢閱廣場詳情：
日期：即日起至 7月 1日(上午 8 時至晚上 11 時)
地點：大館檢閱廣場
費用：免費入場
查詢：大館