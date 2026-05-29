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生活
出版：2026-May-29 12:00
更新：2026-May-29 12:00

大館8周年夏季慶典 限時消費換特別版郵票 世界級藝文展演全攻略 適合文青親子chill住消暑

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Joe51

大館8周年夏季慶典 限時消費換特別版郵票 世界級藝文展演全攻略 適合文青親子chill住消暑

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中環大館本月迎來8周年紀念，香港賽馬會與大館攜手呈獻《ENCORE！一同喝采》8周年活動，將歷史古蹟變成充滿文藝氣息的都市綠洲，更帶來一連串國際級視覺表演活動，邀請全港市民一起進場暢玩，在中環鬧市體驗又chillcult的夏日生活。

大館去年獲得520萬年度到訪人次，今年以「『夏』一站大館」為主題，於初夏呈獻一連串精彩節目，更把檢閱廣場換上新裝，鋪滿軟綿綿翠綠草坪，配上繽紛太陽傘、休閒咖啡桌椅，營造出滿滿法式度假感，適合情侶約會、閨蜜打卡，還有一家大小坐在草地上享受日光。訪客可在欣賞展覽、參與世界級文化節目，以及享受夏日限定餐飲與購物體驗間，放鬆身心，感受夏日節奏。

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亞洲首映 360 度科技舞蹈 香港電影光影展

除了打卡放鬆，大館更準備多個頂尖當代藝術家的精彩節目，帶領市民用全新視角玩轉藝術。

《拍住上光影裡並肩馳騁的我們》：夏季焦點展覽，帶市民深進探索香港電影人並肩作戰的熱血團隊精神。

日期：623日至920(上午11時至晚上7)

地點：大館01座複式展室

票價：$30(標準票)$20(優惠票)

Wayne McGregor：異・地》：載譽威尼斯及倫敦、全球首個 360 度後電影舞蹈裝置迎來亞洲首映，完美結合藝術與科技，視覺效果超震撼。

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日期：625日至82(下午115分、下午230分、下午345分、下午5時、晚上615)

地點：大館賽馬會藝方一樓

票價：$120(標準票)$80(優惠票)

莊偉《親密的歸順》：曾參與威尼斯雙年展的香港藝術家，帶來全新委約創作，於現場震撼展演。

日期：710日至89(上午11時至晚上7)

地點：大館賽馬會藝方三樓

票價：免費參觀

賴恩・維拉馬爾《開箱》：第三度回歸的互動項目，打破年齡隔閡，邀請現場觀眾一起動手共同創作。

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日期：74日至82(下午1時至晚上7)

地點：大館賽馬會藝方一樓

票價：門票詳情將於稍後公布

手作《獅首像 DIY 工作坊》共享創作樂趣：互動工作坊適合各年齡層參與，透過DIY工作坊，結合創意與建築欣賞，認識大館的歷史建築特色。

日期：5 30(下午 1時至下午 2 30分、下午 3 30 分至下午 5)

地點：大館洗衣場石階及 E 倉低層

票價：$296(成人)$336(親子參與)

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限時著數：指定門票8 滿額送特別版郵票

為了與市民同慶8周年，大館推出限時優惠。凡購買指定活動門票，即可享八折周年優惠。此外，由即日起至71日，大館fans只要在館內餐廳或商店消費淨值滿$100(憑單一商戶消費單據)，即可於訪客中心換領「大館特別版郵票」一枚，數量有限，極具收藏價值。

這個夏天快約定好友，一起到大館打卡兼尋寶，感受最文青、最治癒的夏日節奏。

「夏」一站大館@檢閱廣場詳情：

日期：即日起至 7 1(上午 8 時至晚上 11 )

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地點：大館檢閱廣場

費用：免費入場

查詢：大館

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