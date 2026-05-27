香港喜來登酒店天寶閣新帥掌舵 推全新【黄師傅海韻珍饈嚐鮮套餐】 網上商店預訂9折（有片）

連續18年獲米芝蓮推介的香港喜來登酒店天寶閣中菜廳，近日迎來新任中菜行政總廚黃皓勤師傅，並隨即推出其首個招牌菜單：【黃師傅海韻珍饈嚐鮮套餐】，以可持續海鮮為主軸，揉合逾35年粵菜功力與個人創意，為食客帶來一場兼顧味蕾與環境責任的海洋盛宴。

黃皓勤師傅自15歲入行，輾轉於多間屢獲殊榮的酒店中菜廳擔任要職，對鮑參翅肚等矜貴食材的處理尤為專精。今次菜單以「承古韻，創新意」為理念，嚴選獲國際水產養殖管理委員會（ASC）認證的頂級可持續海產，在恪守粵菜傳統精髓之餘，注入其多年研發的獨門食譜，為經典菜式賦予嶄新面貌。

六道菜套餐（每位HK$1,288）：由前菜到甜品層層遞進

套餐以精緻前菜三味揭開序幕—明爐掛烤的金陵化皮乳豬件、以四川藤椒油提鮮的澳洲帶子配萵筍，以及香片茶葉微燻的素鵝配子薑，三者由濃至清，為海鮮主角鋪路。

主菜秘製蝦頭油醬爆青邊鮑脯，是黃師傅的功力所在。他以鮮蝦頭煉油調成獨門醬汁，配合ASC認證的澳洲九頭青邊鮑厚切，與本地蒜苗、淮山猛火快炒，鑊氣十足，蝦油鹹香與鮑魚鮮甜交織，盡顯粵菜本色。

湯品山桔海底椰鮮鰵魚花膠燉瑤柱湯，採用ASC認證的澳洲野生鰵魚花膠，以「原膠急凍」工藝直送香港，最大程度保留天然膠原蛋白。配以鮮雞慢燉逾三小時的清澈湯底、日本宗谷瑤柱及陳年山桔同燉，滋補鮮美。