香港喜來登酒店天寶閣新帥掌舵 推全新【黄師傅海韻珍饈嚐鮮套餐】 網上商店預訂9折（有片）

連續18年獲米芝蓮推介的香港喜來登酒店天寶閣中菜廳，近日迎來新任中菜行政總廚黃皓勤師傅，並隨即推出其首個招牌菜單：【黃師傅海韻珍饈嚐鮮套餐】，以可持續海鮮為主軸，揉合逾35年粵菜功力與個人創意，為食客帶來一場兼顧味蕾與環境責任的海洋盛宴。
黃皓勤師傅自15歲入行，輾轉於多間屢獲殊榮的酒店中菜廳擔任要職，對鮑參翅肚等矜貴食材的處理尤為專精。今次菜單以「承古韻，創新意」為理念，嚴選獲國際水產養殖管理委員會（ASC）認證的頂級可持續海產，在恪守粵菜傳統精髓之餘，注入其多年研發的獨門食譜，為經典菜式賦予嶄新面貌。
六道菜套餐（每位HK$1,288）：由前菜到甜品層層遞進
套餐以精緻前菜三味揭開序幕—明爐掛烤的金陵化皮乳豬件、以四川藤椒油提鮮的澳洲帶子配萵筍，以及香片茶葉微燻的素鵝配子薑，三者由濃至清，為海鮮主角鋪路。
主菜秘製蝦頭油醬爆青邊鮑脯，是黃師傅的功力所在。他以鮮蝦頭煉油調成獨門醬汁，配合ASC認證的澳洲九頭青邊鮑厚切，與本地蒜苗、淮山猛火快炒，鑊氣十足，蝦油鹹香與鮑魚鮮甜交織，盡顯粵菜本色。
湯品山桔海底椰鮮鰵魚花膠燉瑤柱湯，採用ASC認證的澳洲野生鰵魚花膠，以「原膠急凍」工藝直送香港，最大程度保留天然膠原蛋白。配以鮮雞慢燉逾三小時的清澈湯底、日本宗谷瑤柱及陳年山桔同燉，滋補鮮美。
脆香立鱗燒藍鱈魚選用 ASC認證的紐西蘭深海藍鱈魚，以日式「立鱗燒」技法令魚鱗酥脆豎立、魚肉嫩滑依舊，佐以陳年鹹檸檬與普寧豆醬調製的自家醬汁，鹹鮮酸香兼備，漁港風味十足。
主食大澳蝦籽雲吞薑蔥濃雞湯撈麵，原隻鮮蝦雲吞撒上大澳生曬蝦籽，配以熬煮逾三小時的濃雞湯淋上鹼水粗麵，是對傳統廣東麵食的奢華致敬。最後以經典楊枝甘露甜美收結。
八道菜尊尚套餐（每位HK$1,588）：和牛與魚湯的極致加持
追求更豐富體驗的食客可選擇八道菜版本，額外品嚐兩道焦點菜式：山椒鮮菌炒宮崎A4和牛，以高溫快炒配青花椒粉，肉脂香、菌鮮與椒香完美平衡；魚湯瑤柱雞頭米浸菜苗，以鯽魚熬成奶白濃湯，配蘇州雞頭米與日本瑤柱絲，味道溫潤滋養。
【黄師傅海韻珍饈嚐鮮套餐】
價錢：每位 HK$1,288 六道菜/ 每位 HK$1,588 八道菜
即日起至 2026 年 7 月 31 日於喜來登酒店網上商店尊享食品消費九折優惠
每位另加 HK$450 配侍酒師推介餐酒 3 杯及 HK$600 配侍酒師推介餐酒 4 杯
供應期：即日起限量供應 (敬請提前一天預訂)
供應時間：星期一至六 午市時段
11:30AM - 3:00PM (最後點餐時間為 2:30PM)
晚市時段 6:00PM - 10:00PM (最後點餐時間為 9:00PM)
星期日及公眾假期
午市時段 10:30AM - 3:00PM (最後點餐時間為 2:30PM)
晚市時段 6:00PM - 10:00PM 最後點餐時間為 9:00PM)