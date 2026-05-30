咖啡的綠色生活 咖啡渣5個神奇妙用 除了除臭還能去角質

都市人每天早晨，都會用一杯咖啡來喚醒靈魂，並成為許多人的生活儀式。但有否想過當咖啡沖煮完畢，那些散發著餘溫的咖啡渣，其實是尚未開發的「生活寶藏」。在提倡環保生活的時代，實踐「零浪費」其實沒有想像中難。咖啡渣具有天然吸附性，以及豐富抗氧化成分，只要運用一點生活小智慧，它就能變成廚房、花園甚至浴室的生活好幫手。以下介紹咖啡渣的生活妙用法，一起開啟綠色咖啡日常。

咖啡渣含有纖維素、單寧酸，以及氮、磷、鉀等有機物質，將晾乾的咖啡渣混合少許椰子油或蜂蜜，調和成厚實膏狀。洗澡時，將它塗抹在手肘、膝蓋或腳後跟，輕輕打圈按摩。

咖啡渣細小的微粒，能溫和帶走肌膚廢掉的角質，比起市面有售含有微塑膠粒的磨砂膏更環保。最神奇的是，熱水沖洗過後，皮膚非但不會乾澀，反而會留下一層淡淡的咖啡香與椰油的滋潤感，肌膚摸起來滑溜溜的。

咖啡渣妙用二：雪櫃與廚房的萬能除臭劑

煎過魚的平底鑊、切過蒜頭的砧板，常留一股洗不掉的腥味。這時抓一把濕潤的咖啡渣，在油膩的鑊面搓洗，再用清水沖淨即去除異味。