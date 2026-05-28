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生活
出版：2026-May-28 14:00
更新：2026-May-28 14:00

PMQ玩嘢祭限時回歸 齊集逾40品牌 親手整蘋果批鎖匙扣

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Joe45
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各位Kidult注意！619日至21日一連三日，「PMQ 玩嘢祭」 再次回歸PMQ元創坊。活動匯聚超過40個潮流玩具品牌及單位，帶來多款潮玩之餘，更加聯乘4大本地設計單位，推出多款全新限定作品。分享會及工作坊同步登場，參加者可以親手製作蘋果批鎖匙扣，不妨帶齊家人朋友到場一起體驗。

年度玩具人盛典「PMQ 玩嘢祭」6月人氣回歸 (1)

PMQ 玩嘢祭6月回歸

化身快餐店「TOY GUYS

今年活動化身快餐店「TOY GUYS」，集結來自曼谷、首爾、台北及本地等超過40個原創潮玩品牌及單位。4大本地設計單位，包括FOON's CREATIONSMade by plasticMorimeiThe W.O.O.F Club更加以快餐店為靈感，推出一系列以漢堡、汽水、制服等元素的潮玩。粉絲亦可以一邊享用美食，一邊參與chit-chat環節，了解各個玩具品牌的設計意念。

Foon s Creation Merch 01 DSC05540 Foon s Creation Merch 02 MBP Cap

親手整蘋果批鎖匙扣！

別錯過一系列的「『膠』友自由斟」分享會及「『膠』工課」工作坊。多位不同背景及資歷的玩具人現身分享創作歷程和心得，讓粉絲深入了解潮玩。對手作有興趣的粉絲不妨參與「『膠』工課」工作坊，親手製作蘋果批鎖匙扣、披薩鎖匙扣、漢堡玩具和Q版雕塑。

工作坊 快餐食物模型製作 02 工作坊 快餐食物模型製作 01 (1) 工作坊 漢堡玩具上色 1 工作坊 「Kuji獸行鯨」Q 版雕塑 02

PMQ 玩嘢祭」2026

日期：61921

時間：中午12時至晚上7

地點：PMQ元創方地面廣場 (個別活動將於特定場地進行)

門票：

成人一日門票：$20

小童一日門票：免費（適用於 12 歲或以下小童）

早鳥一日門票：$20（附送「PMQ 玩嘢祭」2025 年限量版迷你搪膠公仔盲盒一個） 

活動詳情按

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