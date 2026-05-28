世界頂尖調酒大賽2026｜香港及澳門區賽八強名單揭曉 6間香港參賽酒吧推限定酒單

香港及澳門區賽八強名單揭曉

今次世界頂尖調酒大賽2026的八強名單可謂星光熠熠，每一間都是香港與澳門最具代表性的頂級餐飲據點。名單中包括近年屢獲國際殊榮的傳奇酒吧 Bar Leone 與 COA；充滿奢華爵士情調的香港瑰麗酒店爵士酒吧；主打永續環保概念的 Penicillin；優雅經典的香港半島酒店半島酒吧；以及備受推崇的 MIUS、澳門銀河萊佛士酒店長廊酒吧及澳門永利皇宮鴻翊廷，每一位頂尖調酒師將展現獨一無二的調配美學。

在決賽正式上演前，酒迷們更可以先參與「World Class Cocktail Festival」 ，由即日起至 6 月 14 日香港及澳門各大參賽酒吧將限時推出大賽限定酒單，透過 Diageo 品牌旗下的 Don Julio、Johnnie Walker Black Label、Tanqueray No. 10 及 Ketel One將其獨特個性融入創意之中，引領大家細味世界級雞尾酒的豐富層次。 另外Cocktail Festival 期間更邀得多位國際級 World Class 冠軍得主親臨客席。當中包括 Damon Park（2025 韓國區冠軍） 、Morris Su （2025 台灣區冠軍） 、Navjot Singh （2025 印度區冠軍）、Jacko Chang （2015 台灣區冠軍）、Orlando Marzo（2018年度最佳調酒師 ）、 Bannie Kang（2019年度最佳調酒師 ）、Agostino Perrone（倫敦 The Connaught Bar ）以及 Kaitlyn Stewart（2017年度最佳調酒師 ），機會非常難得！