世界頂尖調酒大賽2026｜香港及澳門區賽八強名單揭曉 6間香港參賽酒吧推限定酒單

Diageo World Class世界頂尖調酒大賽2026今年載譽回歸，並將於6月16至17日在澳門永利皇宮舉行的港澳地區決賽。如果酒迷們有興趣參與這項年度盛事，World Class Cocktail Festival 即日起至 6 月 14 日登陸香港及澳門，各參賽酒吧將於活動期間推出 World Class 限定酒單，一於把握機會試試多款特色雞尾酒！
香港及澳門區賽八強名單揭曉
今次世界頂尖調酒大賽2026的八強名單可謂星光熠熠，每一間都是香港與澳門最具代表性的頂級餐飲據點。名單中包括近年屢獲國際殊榮的傳奇酒吧 Bar Leone 與 COA；充滿奢華爵士情調的香港瑰麗酒店爵士酒吧；主打永續環保概念的 Penicillin；優雅經典的香港半島酒店半島酒吧；以及備受推崇的 MIUS、澳門銀河萊佛士酒店長廊酒吧及澳門永利皇宮鴻翊廷，每一位頂尖調酒師將展現獨一無二的調配美學。
在決賽正式上演前，酒迷們更可以先參與「World Class Cocktail Festival」 ，由即日起至 6 月 14 日香港及澳門各大參賽酒吧將限時推出大賽限定酒單，透過 Diageo 品牌旗下的 Don Julio、Johnnie Walker Black Label、Tanqueray No. 10 及 Ketel One將其獨特個性融入創意之中，引領大家細味世界級雞尾酒的豐富層次。 另外Cocktail Festival 期間更邀得多位國際級 World Class 冠軍得主親臨客席。當中包括 Damon Park（2025 韓國區冠軍） 、Morris Su （2025 台灣區冠軍） 、Navjot Singh （2025 印度區冠軍）、Jacko Chang （2015 台灣區冠軍）、Orlando Marzo（2018年度最佳調酒師 ）、 Bannie Kang（2019年度最佳調酒師 ）、Agostino Perrone（倫敦 The Connaught Bar ）以及 Kaitlyn Stewart（2017年度最佳調酒師 ），機會非常難得！
World Class Cocktail Festival客席調酒活動
5月20日（星期三）晚上8時至11時
地點：Bar Mind
客席調酒師：Navjot Singh（印度 Bar Lair）2025印度最佳酒吧、2025亞洲50最佳酒吧第8位
5月27日（星期三）晚上7時至11時
地點：Soho House
客席調酒師：Morris Su（台北 Testing Room）
5月27日（星期三）晚上8時至11時
地點：Alibi
客席調酒師：Jacko Chang（上海 LBT.CO）
5月27日（星期三）晚上8時至11時
地點：SKYE天台酒吧
客席調酒師：Damon Park（首爾 Ace Four Club）
5月28日（星期四）晚上8時至11時
地點：The Opposites
客席調酒師：Morris Su（台北 Testing Room），Jacko Chang（上海 LBT.CO）
5月29日（星期五）晚上8時至11時
地點：澳門麗思卡爾頓酒店 麗思酒廊
客席調酒師：Damon Park（首爾 Ace Four Club）
5月30日（星期六）晚上8時至11時
地點：澳門永利皇宮 永利吧
客席調酒師：Morris Su（台北 Testing Room）
6月15日（星期一）晚上8時至11時
地點：澳門永利皇宮 永利吧
客席調酒師：
Orlando Marzo（2018年度最佳調酒師）
Bannie Kang（2019年度最佳調酒師）
6月16日（星期二）晚上8時至11時
地點：澳門永利皇宮 永利吧
客席調酒師：
Agostino Perrone（倫敦 The Connaught Bar）
Kaitlyn Stewart（2019年度最佳調酒師）