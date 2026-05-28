香港機場T2啟用｜T2餐廳/商店名單懶人包 一文睇營業時間+交通方法

準備出發旅行的朋友注意！香港國際機場二號客運大樓已於2026年5月27日正式投入服務。新大樓主要服務短途及區域航線的旅客， 15間航空公司率先進駐，當中包括香港航空、香港快運航空HK Express及大灣區航空等，全新客運大樓同時增設新一代自助登機櫃檯，令登機手續更便捷。除了登機設施升級，新二號客運大樓更打造多元化的登機前體驗，引入多間人氣餐飲品牌、文創店舖與全新設施，深受港人熱愛的「譚仔三哥米線」亦進駐機場，即睇詳情！

餐廳名單一覽 T2離境大堂設有「離境前美食廣場」，當中有不少人氣餐飲品牌入駐，其中包括譚仔三哥米線、Jolibee快樂蜂等。另外，T2機場亦有多間咖啡店及茶飲店登場，有Cupping Room Coffee Roasters、瑞幸咖啡、生昌焙豆，以及再睡5分鐘等。 咖啡店｜Cupping Room Coffee Roasters 香港本地品牌Cupping Room於 2011 年創立，為香港極具代表性咖啡店之一。品牌多年來在國際和香港咖啡界勇奪多個獎項，培育了多位冠軍級咖啡師。今次登陸T2，更推出機場限定的La Viña 雪糕，有6款口味，絕對要一試！

地址：二號客運大樓離港層(L7)離境前美食廣場 營業時間：06:00 – 23:00

咖啡店｜生昌焙豆 人氣香港精品咖啡品牌「生昌焙豆」，於香港有多間分店，主打多款自家烘焙的精品咖啡生豆，提供各式精品咖啡。現時可在T2入手機場限定的單品咖啡豆及咖啡掛耳包，品嘗T2限定的日式牛奶抹茶。 地址：二號客運大樓離港層(L7)離境前美食廣場 營業時間：06:00 - 23:00

咖啡店｜瑞幸咖啡 地址：二號客運大樓 抵港層(L3)旅遊車候車大堂 營業時間：07:00 - 23:00 茶飲店｜再睡5分鐘 來自台灣的茶飲品牌「再睡 5 分鐘」，主打高品質茶底、綿密厚奶蓋，自2025年登陸香港後一直大受歡迎，招牌必飲有棉被午茉綠、柚紅柚綠等，店內更可入手原創角色IP精品。榭場限定推出牛油果雲朵沙沙、青提咕嚕沙沙，以及療癒福袋，內含3至5款精選「再睡 5 分鐘」台灣限量周邊商品。 地址：二號客運大樓離港層(L7)離境前美食廣場 營業時間：10:00 - 23:00

糖水店｜Joy Full House Joy Full House主打港式甜品，款式多樣，結合傳統風味與現代創意，更設有低糖選項，嚴選當造季節水果入饌，隨時隨地都能品嘗新鮮美味的甜品。 地址：二號客運大樓離港層(L7)離境前美食廣場 營業時間：00:00 - 24:00 餐廳｜譚仔三哥米線 譚仔三哥開設首間機場分店！香港必食名物的三哥米線，終於在T2內都可以食到。除了有各款招牌米線及小食外，更有全新的飯類款式。開業更推出限定活動，消費加$5可換購限定明信片，加$20更可換購環保袋。 地址：二號客運大樓離港層(L7)離境前美食廣場

營業時間：06:00 - 23:00

餐廳｜Jolibee快樂蜂 Jollibee快樂蜂首度進駐香港機場，以行李箱店舖造型登陸T2客運大樓。分店將24小時營業，除了可以在店內品嘗多款經典滋味，更可一試香港獨家供應的青檸茶梳打。新店開業首三日(5月27日至29日)購買任何套餐，即可獲贈限量精美行李箱貼紙乙套，送完帕止。 地址：二號客運大樓離港層(L7)離境前美食廣場 營業時間：00:00 - 24:00

餐廳｜Ufufu Café 來自日本的Ufufu Café，主打日系咖啡餐廳，集早餐、輕食、咖啡及雪糕甜品於一身。餐廳選用約10種不同類型的咖啡豆，食材亦以日本空運到港，保證帶來充滿日式風情的用餐體驗。 地址：二號客運大樓離港層(L7)離境前美食廣場 營業時間：00:00 - 24:00 餐廳｜雪村 以優惠價錢就能歎到新鮮壽司、輕食丼飯及方便醫肚的飯糰。主要食材均直接自日本採購，當中包括來自豐洲市場的新鮮海產。 地址：二號客運大樓離港層(L7)離境前美食廣場 營業時間：00:00 - 24:00

餐廳｜麥當勞 地址：二號客運大樓離港層(L7)離境前美食廣場 營業時間：00:00 - 24:00 餐廳｜牛奶冰室 地址：二號客運大樓離港層(L7)離境前美食廣場 營業時間：00:00 - 24:00 餐廳｜君蘭冰室 Express 地址：二號客運大樓抵港層(L3)旅遊車候車大堂 營業時間：07:00-23:00 餐廳｜好飯好餸 地址：二號客運大樓抵港層(L3)旅遊車候車大堂 營業時間：07:00 - 23:00 小食｜唐記包點 地址：二號客運大樓抵港層(L3)旅遊車候車大堂 營業時間：07:00 - 23:00 商店名單一覽 T2機場除了有7-Eleven、萬寧等店舖供應生活日用品外，更有多間文創概念店登陸！同時亦有多種玩樂設施，包括夾公仔機及自助遊戲機等，讓各位上機前消磨時間。

商店｜施施施施施施百貨(CCCCCC Select) 施施施施施施百貨為本地品牌，精選多個本地藝術家作品及手工藝產品，帶來多款充滿香港本地概念，獨特又具趣味的產品，推廣本土創意文化。 店內更推出機場限定的麻雀套裝。 地址：二號客運大樓離港層(L7)S行段後 營業時間：07:00 – 23:00

商店｜薑館 GINGER STORE薑館主打多款由香港創作者設計的原創T恤，店內更精選一系列時尚潮流配件及原創藝術玩具。是次新店更設有打卡牆及霓虹燈牆，展示以香港地標或本土文化為主題的藝術作品。 地址：二號客運大樓離港層(L7)S行段後 營業時間：08:00 – 22:00

扭蛋駅 GACHAPOINT扭蛋駅是香港熱門的扭蛋專門店品牌。店內集結多款人氣IP與香港本土設計的扭蛋，品牌更推出機場限定版人氣珠頸斑鳩「咕姑固」掛飾的獨家扭蛋。 地址：二號客運大樓 離港層（L7）R行段後 營業時間： 00:00 - 24:00

NGS FUN STATION NGS FUN STATION為24小時營業的遊樂中心，店內設多部夾公仔機，提供多款人氣IP的公仔及景品，同時店內設有多款遊戲機，包括雙人對戰籃球機、氣墊曲棍球檯、《Mario Kart》賽車等，更引入美式專業級彈珠機 Stern Pinball。 地址：二號客運大樓離港層(L7)S行段後 營業時間：00:00 - 24:00

T2機場交通方法 機場快綫：列車抵達機場站時兩側車門同時開啟，右邊車門無縫接駁T2離港層。 巴士：大部分日間A線及通宵NA線機場巴士增設T2落客站。 的士及旅遊巴：可直達T2離港層落客區。 自駕人士：機場三號停車場已啟用，提供超過1000個車位並設有室內有蓋通道往返T2。