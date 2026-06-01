2026父親節禮物合集 香水/時尚飾品/手錶/電子產品 (持續更新)

父親節將至，如果仍在煩惱送什麼禮物給爸爸，不妨從「品味生活」出發，精選一系列兼具實用與質感的禮物。今年不再局限於傳統選擇，從提升個人魅力的香水與護膚品，到展現身份與格調的手錶與時尚飾品，全面打造型爸日常風格。不論是低調型男還是講究細節的時尚爸爸，都能在這份父親節禮物合集中找到最合心意之選，讓心意不止於一份禮物，更是對他生活品味的肯定。

2026父親節禮物合集: MCM | 羊毛與再生羊絨製月桂葉開襟衫

2026 父親節禮物合集 : MCM | 羊毛與再生羊絨製月桂葉開襟衫 這款中性V領開襟針織衫採用極細美麗諾羊毛與再生羊絨織成，並以經典的月桂葉標誌緞面刺繡展現獨特風采。經典圖標透過右側袖子的低調「MCM」圖案為這款柔和設計增添了獨特的魅力。

2026父親節禮物合集: MCM | Fursten Maxi花押字圖案皮革腰

2026 父親節禮物合集 : MCM | Fursten Maxi 花押字圖案皮革腰 這款Fursten腰包拓印了經典Visetos花押字圖案的放大版本，是MCM崇尚無拘無束免手提哲學的工藝表現。透過兩個拉鍊隔層，創造出井然有序的完美收納空間。

2026父親節禮物合集: LOEWE | Hooded jacket in technical shell

2026 父親節禮物合集 : LOEWE | Hooded jacket in technical shell 輕盈科技紋理微型防撕裂材質連帽夾克，背面開衩。

2026父親節禮物合集: Polo Ralph Lauren | Classic Fit Linen Shirt

2026 父親節禮物合集 : Polo Ralph Lauren | Classic Fit Linen Shirt Polo Ralph Lauren的襯衫以其永恆的魅力而備受推崇。這款襯衫採用透氣亞麻布料剪裁而成，胸前飾有標誌性的小馬刺繡圖案。

2026父親節禮物合集: Tiffany & Co. | 小號扣環戒指

2026父親節禮物合集: Tiffany & Co. | 小號扣環戒指 Tiffany HardWear 寓意愛的變革之力。HardWear 的靈感來自品牌典藏作品中 1962 年經典手鏈，體現了持久韌力和無拘無束的精神。這款 18K 黃金戒指採用了此系列標誌性的扣環設計，金屬與鑽石形成絕美對比。Tiffany 工匠精心地以手工鑲嵌每顆鑽石，讓璀璨光芒盡情閃耀。單獨配戴或與其他金屬飾品混搭，優雅動人、盡顯個性。

2026父親節禮物合集: Manolo Blahnik | MARINO Suede Boat Shoes(Navy Blue)

2026 父親節禮物合集 : Manolo Blahnik | MARINO Suede Boat Shoes(Navy Blue) Manolo Blahnik 以精緻的比例和精湛的工藝打造男鞋，這款「Marino」帆船鞋採用柔軟的絨面革在義大利製作而成。鞋面飾以皮革鞋帶，搭配低筒橡膠鞋底，在經典航海元素與簡潔百搭的鞋型之間取得了完美平衡。

2026父親節禮物合集: Boucheron | Reflect Watch, 35.5mm, in steel, set with diamonds

2026 父親節禮物合集 : Boucheron | Reflect Watch, 35.5mm, in steel, set with diamonds

2026父親節禮物合集: Montblanc | Montblanc Legend

2026 父親節禮物合集 : Montblanc | Montblanc Legend 傳奇藍調香水散發平衡的清香與木香，展現男士的優雅風範。綠薄荷、優雅的雪松和溫暖的龍涎香，喚起回憶與情感，打造出適合日常穿搭的百搭香氣，留下持久而內斂獨特的印象。

2026父親節禮物合集: Montblanc | MTB 03 入耳式耳機

2026 父親節禮物合集 : Montblanc | MTB 03 入耳式耳機 對於喜歡傳統與欣賞創新的人士，可選擇Montblanc Digital Paper，它完美融合了書寫的觸感樂趣與數碼技術的便捷優勢。此裝置配備Montblanc Digital Pen，並提供三款可替換筆尖，以數位形式還原在紙張上書寫的觸感。此外，透過直覺式的檔案搜尋與便捷的分享功能，使用者可輕鬆在不同裝置間傳輸筆記與標註文件，提升使用體驗。如想讓收禮者沉浸於靈感世界，可選擇MTB 03入耳式耳機。這款耳機提供卓越音質、主動降噪功能與直覺式觸控，以及符合人體工學的設計，其設計靈感源自品牌經典的 Meisterstück 系列筆具。

2026 父親節禮物合集 : The Ordinary | Caffeine 3% + Escin 1% Face Serum

為摯愛的父親升級日常護膚程序，送上對抗疲倦肌膚的禮物。這款煥發活力的配方專門針對肌唐疲倦的現象，用後肌膚顯得更精神、煥然一新。

2026父親節禮物合集: Diptyque | 5個迷你蠟燭套裝

2026 父親節禮物合集 : Diptyque | 5 個迷你蠟燭套裝 Diptyque誠意邀請您於今年父親節，以香氣向摯愛父親致意：透過蠟燭將自然氣息完美捕捉並鎖定於蠟質之中，化作一段於家中上演的細膩詩意插曲。品今年，植物圖鑑迎來五種令人驚豔的全新香氛原料，五款前所未有的香調宛如五份誠摯邀請函，帶領感官走進「時光之外」的片刻，置身他鄉探索別樣氣息。

2026父親節禮物合集: WOLF | 自動上鏈器

2026 父親節禮物合集 : WOLF | 自動上鏈器 從精準的上鏈器到純手工打造的收納空間，英國頂級奢華品牌 WOLF 精選父親節系列，結合了無與倫比的設計、創新科技與永續工藝，確保每位父親最珍愛的時計在未來的歲月中，皆能獲得完美的動力運轉、妥善收納與恆久保存。Philipp 系列提供精緻的生活配飾，全系列採用回收及永續植物性材料打造，其中包括設計巧妙的 Flip 腕錶架以及多款工藝精湛的收納盒。

2026父親節禮物合集: IWC | 飛行員腕錶「Venturer Vertical Drive」特別版

2026 父親節禮物合集 : IWC | 飛行員腕錶「 Venturer Vertical Drive 」特別版 飛行員腕錶「Venturer Vertical Drive」特別版採用輕盈的白色氧化鋯陶瓷與瓷化鈦金屬（Ceratanium®）打造，確保卓越的耐用性與優異的抗溫差性能。這款工具錶經IWC萬國錶合作夥伴——專門開發新一代太空站的Vast公司進行嚴格測試，並獲得Vast的太空飛行認證，將於全球首個商業太空站Haven-1的飛行任務中使用。

2026父親節禮物合集: Aesop | 經典香水三重奏

2026 父親節禮物合集 : Aesop | 經典香水三重奏 「經典香水三重奏」集結了三款經典香水，從洋溢花香異域感的「馬拉喀什馥郁香水」、清新的「悟香水」，到帶有煙燻木質調的「熾香水」，每款均能帶你探索 Aesop 豐富的香氣世界。三款香氣都採用全新的10mL 旅行容量，其標誌性的琥珀色外觀與核心系列交相輝映，展現和諧的美學連結。

2026 父親節禮物合集 : Devialet | 便攜式揚聲器 今個父親節，為他送上 Devialet 標誌性便攜式揚聲器 Devialet Mania 的全新夏日限定配色，以更鮮明的設計語言，重新演繹其 360° 聲音體驗。系列靈感源自當代探索文化，將戶外機能與都市活力巧妙交織，為 Devialet 一貫前衛的美學風格注入更具個性與冒險精神的全新演繹。

2026父親節禮物合集: MOSCHINO | TOY BOY 2 男士香水

2026 父親節禮物合集 : MOSCHINO | TOY BOY 2 男士香水 這款全新香水為真誠、熱情、神秘且帶點諷刺意味的男士而設。TOY BOY 2 是一場豐富的感官旅程，由火花四射的辛辣開啟，以溫柔深邃的琥珀收尾。經典的 TOY BOY 香水煥然一新，換上低調奢華的霧面炭灰色瓶身，呈現更鮮明獨特的高雅風格，加上時尚的銀色飾邊點綴，盡顯珍貴而精緻的香氛。