著數優惠｜The Body Shop聯乘富豪雪糕5.29~5.30免費送雪糕＋$50優惠券

夏日炎炎，又有免費雪糕派益大家！今次輪到The Body Shop首度聯乘富豪雪糕，大搞期間限定「冰夏度假站 The Body Shop Summer Scoop」，在指定兩日5月29日及5月30日特定時間，於兩大旺區請市民免費食富豪雪糕，即睇內文詳情！

完成簡單任務即送雪糕 期間限定The Body Shop富豪雪糕車第一站將於5月29日(星期五)下午5時至晚上8時，在旺角西洋菜街出沒；而第二站會於5月30日(星期六)下午2時至5時，在尖沙咀海防道停留。大家只需完成以下簡單任務：下載並登記成為Love Your Body會員（現有會員即場出示App畫面），並追蹤The Body Shop官方社交平台（Instagram / Facebook / WeChat），再於個人社交平台分享與雪糕車合照並標籤thebodyshop.hk，於指定活動貼文下留言互動，即可獲得富豪雪糕一杯及HK$50電子優惠券（購物淨額滿HK$100即可使用）。

提一提大家：優惠券數量有限，送完即止。HK$50電子優惠券適用於活動當日在指定The Body Shop門市（旺角門市5月29日；尖沙咀門市5月30日）使用，逾期無效。

5折精選皇牌產品 除了送雪糕幫大家降溫，The Body Shop都大推其他夏日著數優惠：旺角及尖沙咀門市正價產品限時85折；消費滿$1,000可享8折優惠；購物滿HK$150更可免費獲贈限量福袋（價值HK$197）1份。（只限旺角及尖沙咀門市，各店限量150份，先到先得，送完即止。）精選皇牌產品更低至5 折/$50專屬特價，包括紫莓果身體潤膚霜（200ml）限時特價HK$99（原價HK$199）。

【The Body Shop Station鬧市快閃時程表】 日期：2026年5月29日（星期五） 時間：下午 5:00–晚上8:00 地點：旺角西洋菜街 第二站：尖沙咀 日期：2026年5月30日（星期六） 時間：下午2:00–下午5:00 地點：尖沙咀海防道