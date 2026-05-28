太興App 3周年激賞！旗下14間餐廳大派優惠券 總值高達HK$333（附優惠一覽）

太興集團「太興App」3周年之際，近日宣布推出「太興App 3週年激賞」活動，由2026年6月1日至8月31日，新舊會員均可享用多達33款餐飲優惠，總值高達HK$333，適用於旗下14個餐廳品牌、超過170間分店，包括：太興、敏華冰廳、茶木、錦麗、亞參雞飯、靠得住等人氣食府，橫跨港式、台式、日式、韓式及東南亞風味美食。即睇以下優惠詳情。
第一賞：「$3抵食萬歲」即領19款優惠券
活動首階段由6月1日起率先登場，會員只需下載「太興App」即可領取合共24張優惠券，涵蓋19款餐飲優惠。當中包括14大品牌茶市及晚市HK$3優惠券各3張，於指定時段消費滿額即可使用；另設14大品牌全日HK$33優惠券2張，消費滿HK$300即可使用；太興App外賣自取HK$8優惠券1張，消費滿HK$90即可使用；以及茶木草仔粿香韻奶茶HK$8優惠券1張，原價HK$35。
除優惠券外，會員凡惠顧指定品牌滿HK$60，更可以HK$3超值加購價加配多款人氣美食，包括太興健康油菜、敏華冰廳原盅靚湯及茶木310溏心蛋等經典小食，產品原價由HK$9至HK$42不等，讓會員以超值價錢歎盡各品牌招牌滋味。
14 大品牌通用優惠券
適用品牌：太興（航天城店除外）、敏華冰廳（機場及山頂店除外）、茶木、亞參雞飯（山頂店除外）、靠得住（山頂店除外）、錦麗、Tommy Yummy、安金稻、一橋拉麵、瓊芳冰廳、興哥清湯腩、餃子鎮、滿山•台北、TOKENYO。
14 大品牌茶市 HK$3 優惠券（共 3 張）
下午茶時段惠顧滿 HK$40 或以上（加一前），可作 HK$3 使用。
14 大品牌晚市 HK$3 優惠券（共 3 張）
晚市時段惠顧滿 HK$60 或以上（加一前），可作 HK$3 使用。
14 大品牌全日 HK$33 優惠券（共 2 張）
全日惠顧滿 HK$300 或以上（加一前），可作 HK$33 使用。
14 大品牌太興 App 外賣自取 HK$8 優惠券
全日惠顧太興 App 外賣自取滿 HK$90 或以上，可作 HK$8 使用。
單一品牌專屬加購／指定優惠
茶木
上午 11:00 後，可以優惠價 HK$8 享用「草仔粿香韻奶茶（凍/熱）」一杯（價值 HK$35）。
上午 11:00 後，惠顧滿 HK$60 或以上（加一前），可以加購價 HK$3 加配「310 溏心蛋（1隻）」（價值 HK$19）。
太興（航天城分店除外）
上午 11:00 後，惠顧滿 HK$60 或以上，可以加購價 HK$3 加配「健康油菜」一份（價值 HK$26）。
敏華冰廳（香港機場及山頂分店除外）
下午茶或晚市惠顧滿 HK$60 或以上，可以加購價 HK$3 加配「原盅靚湯」一份（價值 HK$30）。
亞參雞飯（山頂分店除外）
全日惠顧滿 HK$60 或以上，可以加購價 HK$3 加配「馬來拉茶（凍/熱）」一杯（價值 HK$25）。
靠得住（山頂分店除外）
全日惠顧滿 HK$60 或以上（加一前），可以加購價 HK$3 加配「混醬腸粉（輕盈）」一碟（價值 HK$30）。
錦麗
上午 11:00 後，惠顧滿 HK$60 或以上（加一前），可以加購價 HK$3 加配「素菜春卷（2件）」（價值 HK$26）。
Tommy Yummy
全日惠顧滿 HK$60 或以上（加一前），可以加購價 HK$3 加配「炸冬蔭魚餅（2件）」（價值 HK$24）。
安金稻
全日惠顧滿 HK$60 或以上，可以加購價 HK$3 加配「香脆炸雞（4件）」（價值 HK$20）。
一橋拉麵
全日惠顧滿 HK$60 或以上（加一前），可以加購價 HK$3 加配「中華燒賣 Combo」一客（價值 HK$24.9）。
瓊芳冰廳
早市、午市或下午茶堂食惠顧滿 HK$60 或以上，可以加購價 HK$3 加配「蛋撻（酥皮／曲奇皮）」一個（價值 HK$9）。
興哥清湯腩
全日惠顧滿 HK$60 或以上，可以加購價 HK$3 加配「牛筋（50g）」（價值 HK$32）。
餃子鎮
全日惠顧滿 HK$60 或以上，可以加購價 HK$3 加配「酸漬蘿蔔」一碟（價值 HK$22）。
滿山•台北
上午 11:00 後，惠顧滿 HK$60 或以上（加一前），可以加購價 HK$3 加配「金黃無骨鹽酥雞（小份）」一份（價值 HK$24）。
TOKENYO
全日惠顧滿 HK$60 或以上，可以加購價 HK$3 加配「卜卜脆炸紫菜粉絲絲卷（6件）」一份（價值 HK$42）。
第二賞：「$33日日食」 7月限定搶券優惠
踏入7月，太興App將再推第二賞「$33日日食」。由2026年7月6日至23日期間，會員只需於逢星期五登入「太興App」的「領取優惠券」專區搶券，即可以劃一優惠價HK$33享用14大品牌指定餐品，涵蓋早餐、午市、下午茶及晚市時段，餐品原價由HK$41至HK$88不等。各品牌將於指定日子限量輪流推出精選美食，已公布的優惠包括太興「火腿生菜絲通粉配炒蛋及鬆脆多士套餐」、敏華冰廳「潮式沙茶牛肉公仔麵配炒滑蛋及歐式軟多士套餐」，以及茶木招牌甜品「蜜糖磚塊」等。更多$33優惠將於活動期間陸續公布，建議會員密切留意App內通知，把握機會日日解鎖不同品牌滋味。
精選限定日期快閃優惠
太興（航天城分店除外）
7 月 6 日早市，可以優惠價 HK$33 享用「太興火腿生菜絲通粉 配 炒蛋及鬆脆多士套餐」一份（價值 HK$41）。
敏華冰廳（香港機場及山頂分店除外）
7 月 13 日早市，可以優惠價 HK$33 享用「敏華冰廳 潮式沙茶牛肉公仔麵 配 炒滑蛋及歐式軟多士套餐」一份（價值 HK$41）。
茶木
7 月 14 日晚市（限堂食），下午 5:30 後可以優惠價 HK$33 享用「茶木 蜜糖磚塊」一份（價值 HK$88）。
參與方法
只需下載「太興App」並註冊成為會員即可參與所有優惠，現有會員亦自動適用，毋須額外登記。優惠適用於太興、敏華冰廳、茶木、亞參雞飯、靠得住、錦麗、Tommy Yummy、安金稻、一橋拉麵、瓊芳冰廳、興哥清湯腩、餃子鎮、滿山‧台北及TOKENYO共14個品牌。活動由2026年6月1日至8月31日，適用於太興集團旗下逾170間分店，新舊會員均可參與。