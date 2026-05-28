太興App 3周年激賞！旗下14間餐廳大派優惠券 總值高達HK$333（附優惠一覽）

太興集團「太興App」3周年之際，近日宣布推出「太興App 3週年激賞」活動，由2026年6月1日至8月31日，新舊會員均可享用多達33款餐飲優惠，總值高達HK$333，適用於旗下14個餐廳品牌、超過170間分店，包括：太興、敏華冰廳、茶木、錦麗、亞參雞飯、靠得住等人氣食府，橫跨港式、台式、日式、韓式及東南亞風味美食。即睇以下優惠詳情。

第一賞：「$3抵食萬歲」即領19款優惠券

活動首階段由6月1日起率先登場，會員只需下載「太興App」即可領取合共24張優惠券，涵蓋19款餐飲優惠。當中包括14大品牌茶市及晚市HK$3優惠券各3張，於指定時段消費滿額即可使用；另設14大品牌全日HK$33優惠券2張，消費滿HK$300即可使用；太興App外賣自取HK$8優惠券1張，消費滿HK$90即可使用；以及茶木草仔粿香韻奶茶HK$8優惠券1張，原價HK$35。

除優惠券外，會員凡惠顧指定品牌滿HK$60，更可以HK$3超值加購價加配多款人氣美食，包括太興健康油菜、敏華冰廳原盅靚湯及茶木310溏心蛋等經典小食，產品原價由HK$9至HK$42不等，讓會員以超值價錢歎盡各品牌招牌滋味。