最新高評價冷氣機大盤點 兼顧強勁製冷與極致慳電 豐澤獨家全新CP值之王同步登場

踏入炎炎夏日，香港的天氣又悶又熱，回到家第一時間當然是想開冷氣享受涼風。不過長開冷氣換來涼快之餘亦換來昂貴電費，因為不少人在選購冷氣時都會重視性價比高與實用兼備的平衡。市面上確實有部分冷氣機在製冷效果和能源效率方面表現較佳，成為了近期大受好評的熱話焦點。想入手一部既省電又夠凍的涼夏神器，小編已經為大家搜羅了三款高評價之選，當中包括備受推崇的主流品牌以及豐澤旗下的獨家高質型號！

節能表現的慳電之王

備受矚目的「慳電之王」三菱重工1.5匹R32變頻冷暖分體式冷氣機（型號：SRK35ZSXH-WF），採用先進的變頻技術，能以極低耗電量維持舒適的冷暖氣流，配合1級能源標籤更顯省電優勢。機身更貼心地提供3年全機保養及3年壓縮機保養，絕對是追求極致節能與耐用家庭的星級首選。