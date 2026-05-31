香港車仔展2026︱8月登灣仔合和酒店 1:1 JDM真車/微縮港式街景/飛機鐵道模型＋親子互動體驗(附開放時間)

玩具車仔迷與模型注意，由「HKTOYCAR 手推車」舉辦的一年一度玩具車盛事《香港車仔展2026》即將回歸，今年將到灣仔合和酒店16樓大禮堂(Grand Ballroom)隆重舉行。今次展覽大玩復古風，以經典Pixel像素風格為主題，重塑玩具車迷最浪漫的經典場景。現場將化身成8-bit懷舊遊戲世界，帶領玩具車迷穿梭時空。
車仔展現場亮點多到數不盡，展場除展出多款極具收藏價值的限定合金車仔，更首次迎來1:1 JDM傳奇真車與玩具車仔同場現身，車迷可以近距離感受真實超跑與模型同場的震撼魅力。令人期待是全新打造的「微縮世界展示區」，將茶餐廳、舊唐樓等港式街景神還原，細緻呈現一磚一瓦，是今年暑假最強打卡熱點。
今年《香港車仔展2026》展覽除保留極受歡迎的鐵道模型外，更破天荒加入飛機模型展區，陸空交通工具一次過滿足玩具迷。展期內還備有豐富舞台節目、專家分享，以及親子同樂互動體驗區，無論是資深收藏家，還是想帶小朋友放電的家長，都保證能滿載而歸。
《香港車仔展 2026 》展覽詳情：
日期：8月21至23日(星期五至日)
開放時間：
8月21日(星期五)：下午 2 時至 晚上 8 時
8月22至23日(星期六至日)：中午 12 時至 晚上 8 時
展覽地點：香港灣仔合和酒店16樓Grand Ballroom
查詢：HKTOYCAR 手推車