長者優惠2026｜ 一文睇各大餐廳及連鎖快餐店 長者咭/樂悠咭最新優惠

近年不少連鎖餐飲品牌都推出長者專屬優惠，只要持有長者咭、樂悠咭或長者八達通，便可享有折扣、免費飲品或套餐升級優惠。由茶餐廳、米線店到快餐店均有不同著數，部分更屬全年恆常優惠，方便長者日常外出用餐時慳得更多。以下整理多間人氣連鎖餐飲品牌的最新長者優惠詳情。

長者優惠2026｜南記粉麵：買粉麵免費送配菜或豆漿 南記粉麵現時推出長者全日優惠，60歲或以上人士只需於全線分店堂食或外賣自取時，出示長者咭、樂悠咭或長者八達通正本付款，購買任何粉麵即可免費獲贈生菜半份、芽菜半份或細豆漿一杯。 若購買套餐粉麵，則可免費升級大豆漿、生菜半份或芽菜半份，亦可加3元轉汽水或凍飲，加7元轉特色飲品。 不過優惠不適用於電話外賣、外送平台及網上外賣自取，每位長者每次限享優惠一次，亦不可與其他優惠同時使用。選擇外賣自取的話，每碗粉麵需另收1元外賣費，分湯亦需加1元。

長者優惠2026｜大快活：長者會員全日即減$3 節日優惠可減更多 大快活設有「快活關愛長者咭」，持卡長者於全線分店惠顧早、午、茶及晚市時段，憑單一發票即可即減3元，每月最高可享總值300元現金優惠。 此外，大快活亦不定期推出節日限定優惠，例如母親節、復活節等快閃活動，部分日子更可享全日全單即減6元。 如想申請「快活關愛長者咭」的長者，只要年滿60歲並持有香港身份證、長者咭或樂悠咭人士均可辦理，可親身到大快活分店收銀處申請，亦可透過網上平台登記。

長者優惠2026｜大快活：長者會員全日即減$3 節日優惠可減更多

長者優惠2026｜大家樂：指定時段設長者優惠 大家樂亦長期為長者提供餐飲優惠，出示有效長者咭並在茶市於收銀處惠顧滿$40，可享$3折扣優惠。 另外在大家樂手機應用程式認證長者咭的長者會員，於午市或晚市惠顧滿$30，可享免費指定食品一客。 實際優惠內容或會因時段及分店安排有所不同，建議惠顧前可先向分店查詢最新安排。

長者優惠2026｜ 美心MX及美心Food²：全年9折 指定日子晚市低至75折 美心MX與美心Food²今年聯合推出兩大長者優惠。由2026年4月15日至12月31日期間，長者於結帳時親身出示長者咭、樂悠咭或長者八達通付款，即可享全日9折優惠。 此外，指定月份的第一個星期四更設「長者優惠日」，包括5月7日、6月4日、7月2日、8月6日、9月3日、10月1日、11月5日及12月3日。長者於下午5時後惠顧晚市，可享高達75折優惠。



長者優惠2026｜美心MX及美心Food²：全年9折 指定日子晚市低至75折

長者優惠2026｜ 一粥麵：早市茶市送熱飲 一粥麵則推出長期長者免費熱飲優惠。持有效長者咭、長者八達通或樂悠咭人士，於早市11時前或下午2時至5時茶市時段，惠顧套餐或單點主食，即可免費獲贈熱咖啡或熱茶一杯。

長者優惠2026｜譚仔：米線減8元或免費送飲品 譚仔亦有長者專屬優惠，長者只需於付款時出示有效長者咭或樂悠咭，即可於全線分店（早市除外）享以下二選一優惠。 第一個優惠為惠顧自選兩餸或以上米線即減8元，但不適用於淨米線、過橋米線及套餐；另一個優惠則為惠顧任何米線可免費獲贈冷或熱飲品一杯，但不包括特飲、豆漿及罐裝汽水。 優惠適用於堂食及外賣自取，每位長者每次只可使用一次，且不可與其他優惠同時使用。如選擇外賣自取，每個外賣盒需另收1元。

長者優惠2026｜ Pizza Hut：堂食下午茶套餐減5元兼送飲品 Pizza Hut亦有推出長者下午茶優惠，持樂悠咭人士於堂食惠顧下午茶套餐，即可享5元折扣及免費飲品優惠，適合下午茶時段與親友聚餐。



長者優惠2026｜ 包點先生：星期四、五限定長者優惠 包點先生則推出星期四及星期五限定長者優惠。長者結帳時出示有效長者咭或樂悠咭，即可享「蒸飯點心套餐減3元」優惠，購買任何缽仔蒸飯配指定點心即可使用。另外，包類產品買滿3件亦可享9折優惠，無論熱包或凍包均適用。

