暑假好去處｜挪亞方舟夏日體驗營回歸 以STEAM為主題 親手體驗空氣炮+紙鳶

暑假將至，不妨為孩子安排一個既充實又趣味滿分的暑期活動，留下難忘回憶。香港馬灣公園挪亞方舟旗下「挪亞學堂」推出「多元智 Fun 探索營」與「全方位 STEAM 挑戰營」兩大日營。4至12歲的參加者可體驗一系列的STEAM元素活動，包括製作空氣炮和非洲鼓體驗等。6月21日前報名更設早鳥優惠，各位家長和小朋友一於把握機會報名！

香港馬灣公園挪亞方舟旗下「挪亞學堂」推出「多元智 Fun 探索營」與「全方位 STEAM 挑戰營」兩大日營。

10 大活動發掘潛能 為期5天的「多元智Fun探索營」特別為4至7歲的孩子而設，並且設有10大活動。參加者不但可於「非你莫屬」活動中，體驗非洲鼓及非洲舞，感受當地的熱情與澎湃，同時於「科學奇技」及「人體研究所」中，走進物理和生物世界了解物理原理和人體奧秘。

以 STEAM 為主題 「全方位 STEAM挑戰營」則為8至12歲小朋友打造，同樣設有10大學習體驗。挑戰營以STEAM為主題，參加者可挑戰製作空氣炮，認識氣壓及力學定律，甚至能夠親手製作紙鳶，探索飛行理論。在「小方舟歷險記」活動中，他們亦可親手打造小方舟，學習造船結構與認識浮力運作。

挪亞學堂「夏日體驗營 2026 」 多元智Fun探索營 活動日期： - 7月13日至17日(星期一至五)； - 7月20日至24日(星期一至五)； - 7月27日至31日(星期一至五)； - 8月10日至14日(星期一至五)； - 8月17日至21日(星期一至五)； - 8月24日至28日(星期一至五) 活動時間：上午9:30至下午3:30 每項體驗營正價均為 HK$3,400 (包括午餐、證書乙張、免費專車來往指定集合地點) 早鳥優惠：如於 6月21日或之前報名，可享早鳥優惠9折，優惠價為HK$3,060 全方位STEAM挑戰營