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生活
出版：2026-May-29 11:00
更新：2026-May-29 11:00

暑假好去處｜挪亞方舟夏日體驗營回歸 以STEAM為主題 親手體驗空氣炮+紙鳶

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暑假將至，不妨為孩子安排一個既充實又趣味滿分的暑期活動，留下難忘回憶。香港馬灣公園挪亞方舟旗下「挪亞學堂」推出「多元智 Fun 探索營」與「全方位 STEAM 挑戰營」兩大日營。412歲的參加者可體驗一系列的STEAM元素活動，包括製作空氣炮和非洲鼓體驗等。621日前報名更設早鳥優惠，各位家長和小朋友一於把握機會報名！

1.1 挪亞學堂 夏日體驗營 向來廣受歡迎 (16 比9圖)

香港馬灣公園挪亞方舟旗下「挪亞學堂」推出「多元智 Fun 探索營」與「全方位 STEAM 挑戰營」兩大日營。

10大活動發掘潛能

為期5天的「多元智Fun探索營」特別為47歲的孩子而設，並且設有10大活動。參加者不但可於「非你莫屬」活動中，體驗非洲鼓及非洲舞，感受當地的熱情與澎湃，同時於「科學奇技」及「人體研究所」中，走進物理和生物世界了解物理原理和人體奧秘。

2.3 多元智Fun探索營 環保工藝師 2.2 多元智Fun探索營 「非」你莫屬 2.4 多元智Fun探索營 藝術大師

STEAM為主題

「全方位 STEAM挑戰營」則為812歲小朋友打造，同樣設有10大學習體驗。挑戰營以STEAM為主題，參加者可挑戰製作空氣炮，認識氣壓及力學定律，甚至能夠親手製作紙鳶，探索飛行理論。在「小方舟歷險記」活動中，他們亦可親手打造小方舟，學習造船結構與認識浮力運作。 

3.1 全方位 STEAM 挑戰營 空氣炮製作坊 3.2 全方位 STEAM 挑戰營 拔河力士爭霸戰 (1) 3.6 全方位 STEAM 挑戰營 小小羅馬兵 (1)

挪亞學堂「夏日體驗營2026

多元智Fun探索營

活動日期：

- 713日至17(星期一至五) 

- 720日至24(星期一至五) 

- 727日至31(星期一至五) 

- 810日至14(星期一至五) 

- 817日至21(星期一至五) 

- 824日至28(星期一至五)

活動時間：上午9:30至下午3:30

每項體驗營正價均為 HK$3,400 (包括午餐、證書乙張、免費專車來往指定集合地點)

早鳥優惠：如於 621日或之前報名，可享早鳥優惠9折，優惠價為HK$3,060

全方位STEAM挑戰營

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活動日期：83日至7 (星期一至五

活動時間：上午9:30至下午3:30

每項體驗營正價均為 HK$3,250 (包括午餐、證書乙張、免費專車來往指定集合地點)

早鳥優惠：如於 621日或之前報名，可享早鳥優惠9折，優惠價為HK$2,925

截止報名日期: 2026 (晚上 23:59)

交通安排：免費專車來往青衣港鐵站、荃灣港鐵站、九龍塘港鐵站及挪亞方舟

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