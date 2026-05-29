帶狗狗遊船河做水手！ 寵愛維港航線 6 月啟程 與毛孩慢賞海景嘆咖啡

可以同狗狗遊船河啦！主打寵物友善體驗的海上活動「寵愛維港 快樂啟航」，將於2026年6月20日至21日在維多利亞港舉行，狗主可帶同愛犬由尖沙咀天星碼頭K4號出發，登上天星小輪，在維港景色之中享受咖啡、音樂與人寵共遊時光，感受不一樣的城市假日體驗。 活動以維港海上航程作賣點，結合寵物友善、休閒娛樂與生活品味元素。參加者登船後可一邊飽覽兩岸景致，一邊享用精品咖啡及現場音樂表演；隨行毛孩則可戴上大會準備的水手帽與水手巾，以水手造型同主人打卡拍照。

收入撥捐 支持救助流浪貓狗 除了海上玩樂體驗，活動同時加入公益活動。主辦單位表示，活動總收入中將會把10%在不扣除成本的情況下，捐贈予香港拯救貓狗協會（HKSCDA），用以支援流浪貓狗的救援、醫療、絕育及領養工作。藉着將消費與善意結合，活動亦希望喚起公眾對流浪動物議題的關注，並推廣領養代替購買的觀念。 推動寵物友善文化 讓毛孩融入城市日常 主辦單位希望藉着今次活動，讓更多市民感受到毛孩不只是家中陪伴者，牠們也可以成為日常出遊的一分子。

同埋加映：人氣狗店主現身 Chilly成活動焦點 活動另一亮點，是人氣網紅咖啡店Safe Haven 的店長狗狗Chilly，亦會以「狗店主」身份登上天星小輪，與現場參加者及毛孩互動打卡，增添現場氣氛。據主人分享，Chilly同樣是領養犬，曾多次轉換照顧者，現時的主人已是牠的第四任，亦盼望能一直陪伴牠到老。雖然經歷過顛簸轉折，Chilly依然親人溫馴；不過由於過往遭遇，牠仍有輕微分離焦慮，故事亦令不少人對牠留下深刻印象。

毛孩限定紀念品 增添打卡儀式感 凡參與活動的狗狗，均可免費獲贈大會設計的水手帽及專屬頸巾等紀念品，呼應海上旅程主題之餘，亦方便主人為毛孩換上應景造型，在維港背景下拍攝夏日合照，留下專屬回憶。 活動詳情及報名方法:



活動日期 2026年6月20日至21日 上船地點 尖沙咀天星碼頭K4號 票價 港幣$280／每位參加者；港幣$200／每隻狗狗 費用包括 咖啡一杯、福袋、狗狗水手帽及狗狗水手巾 活動內容 維港海上航程、精品咖啡、現場音樂演唱、狗狗水手造型體驗及人寵打卡 受惠機構 香港拯救貓狗協會（HKSCDA） 公益安排 活動總收入不扣除成本的10%將捐贈予香港拯救貓狗協會