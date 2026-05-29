深圳好去處｜2026深圳5大必到夜市 一文睇必食小吃+營業時間+交通攻略

週末快閃北上深圳，如果厭倦留在大型商場食連鎖餐廳，可以考慮跟緊當地人步伐，轉戰各大特色夜市盡情掃街，一試深圳的街頭美食文化！一文睇清人氣必食小吃、營業時間以及交通攻略，即睇詳情。

深圳夜市2026｜寶安翻身夜市(樂翻夜市) 來到深圳，絕對不能錯過這條規劃完善又乾淨的夜市！場內整齊排列116個美食攤位，從街頭小吃、正餐到糖水舖一應俱全。這裡最有趣的特色，在於夜市鄰近「翻身站」，因此場內大部分檔口的招牌都特意冠上「翻身」二字，寓意「鯉魚翻身，掂過碌蔗」，非常好意頭，令這裡成為深受當地人歡迎的轉運打卡勝地。必吃推薦有鑊氣十足的即點現炒米粉、香辣過癮的螺螄粉、邪惡又美味的爆汁烤腸，以及特色「翻身餅」與「翻身包子」。

地址：寶安翻身地鐵站旁 交通方法：深圳地鐵5號線「翻身站」B出口，出站步行僅2至3分鐘即達。 營業時間：17:30–23:00(19:00–21:00人流最旺)

深圳夜市2026｜東門町美食街 東門向來是香港人北上購物的熱門好去處，而當中的老街更是遠近馳名的美食天堂，集中了無數性價比極高的街頭小吃，非常值得到此處盡情發掘美食。位於老街核心地帶的「東門町美食街」更是匯聚了全國各地的人氣美食，除了惹味的串燒與精緻甜品外，還能品嚐到正宗的廣東在地風味小吃，當中一定要試深圳本土人氣奶茶品牌「星滿杯」、麻辣過癮的經典酸辣粉，以及酸辣鮮香的正宗廣西老友粉。 地址：羅湖區東門永新路15號

交通方法：地鐵1或3號線「老街站」C出口，步行約5分鐘。 營業時間：17:00 – 23:00

深圳夜市2026｜深圳鹽田港夜市 鹽田港夜市是近年人氣網紅打卡熱點，這座夜市坐落於山丘上，設有觀景台，讓食客在品嚐美食的同時，能將鹽田港壯麗海景與夜市美景盡收眼底，這裡更是欣賞晚霞與落日的絕佳位置。夜市規劃有序，攤檔乾淨且極具特色，現場更貼心地設有大量桌椅及露營椅供食客舒適用餐。除了雲集各式地道小吃，還進駐特色調酒酒吧，非常適合相約親友前來一邊享受海風、一邊盡情掃街。必點鮮甜肥美的炭烤生蠔、炭火烤串及特色調酒。

地址：深圳市鹽田區青雲路空翠台 交通方法：深圳地鐵8號線「深外高中站」B2出口，轉乘 T117 鹽港夜市接駁巴士至「空翠台站」下車即可抵達。 營業時間：16:00 – 04:00

深圳夜市2026｜鹽田夜市文化街 深圳規模最大的夜市！全長300多米的街道每到下午4點，就會變身成超過180個攤檔的美食天堂。前半段是由無數小吃攤組成的美食專區，後半段則售賣潮流服飾、鮮花及各式生活雜貨。這裡的美食種類極為齊全，匯聚了天南地北的街頭風味，是感受深圳最道地美食的必到之處。必吃鮮甜多汁的炭烤生蠔、鮮美熱辣花甲粉、現烤燒烤、人氣招牌牛雜，與清爽解膩的水果撈。 地址：寶安區西鄉街道鹽田社區夜市文化街 交通方式：深圳地鐵1號線「西鄉站」B出口步行15分鐘

營業時間：16:00 – 01:00