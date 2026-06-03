狗狗唔當自己係狗？3 個生活細節揭穿牠已把自己當人類

編輯有時帶狗狗散步見到其他狗主，有時都會傾下「湊狗經」，互相分享養狗趣事。原來有很多狗主都發覺，自家狗狗好像從來都不覺得自己是一隻「狗」，反而更像家中的一份子——甚至是「人」。牠們不只習慣跟人類一起生活，還會在日常相處中，慢慢模仿主人的行為與習慣，久而久之形成一種錯覺：自己其實和人類是同一類。當狗狗對主人建立起高度依賴與情感連結時，這種「自我認同」的轉變就會變得更加明顯。以下 3 個經典行為，正正反映出狗狗在心理上已經把自己當作「人」來看待，你家狗狗中幾多個？

行為1. 不愛跟同類玩 只鍾情人類互動

有些狗狗對其他狗完全提不起興趣，反而特別喜歡與人類相處。每當遇到同類主動接近時，牠們甚至會表現出抗拒、齜牙或不耐煩的態度。這類狗狗在認知上，早已將自己歸類為「人類陣營」，覺得「狗應該跟狗玩」，而自己則應該與人類互動，因此對同類顯得冷淡甚至排斥。

不愛跟同類玩 只鍾情人類互動

不少狗狗都不願意乖乖睡在自己的狗窩，而是偏要擠上主人的床，貼著對方入睡。隨著相處時間增加，牠們的睡姿亦會愈來愈像人，例如肚子朝天的仰臥姿勢，看起來既放鬆又有安全感。這種行為不單反映出對主人極度信任，同時亦顯示牠已將自己視為家庭一份子。

行為 3. 容易吃醋爭寵

當主人與其他人或動物互動得較親密時，狗狗會立即作出反應，例如吠叫、插入中間，甚至對「競爭對手」表現出敵意。這種明顯的嫉妒行為，其實源於牠們心中認定自己才是最重要的一位，亦是唯一可以獨享主人關愛的「成員」，某程度上與人類的佔有慾相當相似。

整體而言，這些行為除了可愛，亦反映出狗狗對主人的依附程度極高。不過主人亦要適當引導，讓狗狗保持正常的社交能力，避免過度依賴而影響情緒與行為發展。