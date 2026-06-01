LE LABO 線香系列登場 從京都工藝到家的沉靜儀式 仲有經典SANTAL 香味

LE LABO 線香系列面世啦! 品牌將古老香道文化重新帶入現今生活。輕煙緩緩升起之間，不只是氣味在空間流動，更像為忙碌日常騰出一段放慢節奏的時間，讓人重新感受內在的平靜與專注。對不少人而言，線香不止是「聞香」，更是一種沉澱心神的儀式。當香氣慢慢散開，人也能在安靜之中與自己對話，讓居室多一分寧靜，也為思緒留一點餘白。

LE LABO系列線香是由京都一家傳承十二代的家族工坊製作，職人沿用日本傳統工藝，以手工細緻完成。每盒附有 35 支線香，每支燃燒時間約 25 分鐘，無論是短暫休息，還是夜深獨處時刻，都足以營造一段專屬自己的香氣空間。

SANTAL 26 線香

SANTAL 26 以溫暖木質調為主軸，揉合煙燻與皮革氣息，香調層次沉穩而有個性。點燃之後，空間會被一種低調卻鮮明的氣味包圍，為家中角落添上更具靈魂的氛圍。

規格：每盒 35 支，附陶瓷線香底座

AMBROXYDE 17 線香

AMBROXYDE 17 的特色，在於它以合成分子重新演繹近似天然龍涎香的迷人氣息。香調結合麝香、木質氣味與淡淡茉莉花香，層次明亮而富辨識度，既帶來柔和擴散感，也散發一種令人一聞難忘的吸引力。

規格：每盒 35 支，附陶瓷線香底座

ENCENS 9 線香

ENCENS 9 以乳香為核心，香氣溫暖而帶樹脂感，琥珀調子讓整體更顯柔和圓潤；同時，丁香的辛香則為這份沉靜注入一絲提神力量。點燃之後，空間彷彿慢慢安靜下來，特別適合在需要整理思緒或重新開始時使用。