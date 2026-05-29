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出版：2026-May-29 12:30
更新：2026-May-29 12:30

MUJI com 進駐圓方 新增麵包區及全自助付款 2大開業限定禮遇

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Nose 09

MUJI com 進駐圓方 新增麵包區及全自助付款 2大開業限定禮遇

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無印良品旗下精簡概念店 MUJI com 今日（5月29日）於圓方正式開業。新店不設人手收銀、全面自助結帳，另設每日新鮮運到的麵包區，並以穀殼碎環保板材及貝殼碎再生牆紙裝潢，走一條有別於傳統便利店的路線。開業首十日，MUJI app 會員消費滿指定金額可換領限定禮品，首三日更享三倍積分。

店舖用環保物料設計

新店以「原生質感與可持續理念」為設計主題，採用胡桃木、啡磚與土石等材質，配以深炭色調營造空間層次。設計上亦融入環保元素，包括以穀殼碎製成的環保板材，以及貝殼碎再生牆紙，非常環保舒適。


MUJI com 圓方店 MUJI com Elements Store 家居用品區 Furniture & Storage Goods 文具 Stationery 速食食品 Instant Food 旅行用品 Travel Goods

新增麵包區及全自助結帳

新店的一大亮點是增設每日新鮮運到的麵包區，定位為健康輕食選擇，既照顧上班族需要，亦適合前往西九文化區草地野餐的訪客。另外為配合便利店的快捷定位，店內全面採用自助結帳及電子支付，不設傳統人手收銀服務，縮短購物流程。

麵包區 Bakery Section 自助付款機 Self Checkout Service Machine

開業期間會員優惠

MUJI app 會員於開業首十日（5月29日至6月7日）在店內單次消費滿150元，可獲贈限定便攜擦拭布一件，每日限量送完即止。開業首三日（5月29日至31日）則設三倍積分獎賞，會員於店內任何消費均適用。

限定便攜擦拭布

限定便攜擦拭布

MUJI com圓方店

開業日期：2026年5月29日

營業時間：星期一至日 10:00 a.m. 至 9:00 p.m.

店舖地址：九龍尖沙咀柯士甸道西1號圓方1樓1094號舖

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