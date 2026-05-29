MUJI com 進駐圓方 新增麵包區及全自助付款 2大開業限定禮遇

無印良品旗下精簡概念店 MUJI com 今日（5月29日）於圓方正式開業。新店不設人手收銀、全面自助結帳，另設每日新鮮運到的麵包區，並以穀殼碎環保板材及貝殼碎再生牆紙裝潢，走一條有別於傳統便利店的路線。開業首十日，MUJI app 會員消費滿指定金額可換領限定禮品，首三日更享三倍積分。

店舖用環保物料 設計 新店以「原生質感與可持續理念」為設計主題，採用胡桃木、啡磚與土石等材質，配以深炭色調營造空間層次。設計上亦融入環保元素，包括以穀殼碎製成的環保板材，以及貝殼碎再生牆紙，非常環保舒適。



新增麵包區及全自助結帳 新店的一大亮點是增設每日新鮮運到的麵包區，定位為健康輕食選擇，既照顧上班族需要，亦適合前往西九文化區草地野餐的訪客。另外為配合便利店的快捷定位，店內全面採用自助結帳及電子支付，不設傳統人手收銀服務，縮短購物流程。

開業期間會員優惠 MUJI app 會員於開業首十日（5月29日至6月7日）在店內單次消費滿150元，可獲贈限定便攜擦拭布一件，每日限量送完即止。開業首三日（5月29日至31日）則設三倍積分獎賞，會員於店內任何消費均適用。

限定便攜擦拭布