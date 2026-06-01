優質寵物用品展6月5日開鑼｜首設大型昆蟲/爬蟲專區 一文睇清展覽亮點/詳情

由展覽集團主辦的「優質寵物用品展2026」將於2026年6月5日至7日，一連三天於香港會議展覽中心展覽館3CDE舉行。展覽主打一站式寵物消費與休閒體驗，雲集糧食、服飾、玩具、美容護理、清潔用品、保健藥物及籠舍等產品與服務。今年主辦方更因應異寵飼養趨勢升溫，首次把爬蟲與昆蟲元素作為焦點，增設大型活體昆蟲展覽「蟲寵特攻隊」及「爬聚嘉年華」，將展覽內容由傳統貓狗用品延伸至更多元的寵物世界。

活體昆蟲展首度登場 展覽其中一大焦點就是設有大型活體昆蟲展覽「蟲寵特攻隊」，將為入場人士帶來一場跳出課室的生命教育體驗。展覽預計展出來自世界各地逾50種珍貴昆蟲及節肢類動物，包括螽斯、螳螂、兜鍬、竹節蟲及甲蟲等，當中不乏焦點品種，例如被指為世界體型最長的昆蟲種類「大佛竹節蟲」、世界體型最重的昆蟲種類「巨扁竹節蟲」，以及平日多於紀錄片中出現的「琴步甲」。主辦方期望透過近距離觀察昆蟲形態、習性與生態角色，讓公眾了解生物多樣性，從而培養對不同生命的好奇與尊重。

爬聚嘉年華、甲蟲之森同場放送 除昆蟲展外，場內亦安排多項活動照顧不同寵物愛好者需要。其中，全港首個大型室內爬蟲活動空間「爬聚嘉年華」將設有爬寵專屬休憩交流區、精選爬寵市集、沉浸式打卡佈景及工作坊，讓飼主可帶同心愛爬寵到場，與其他同好交流。至於上屆備受歡迎的沉浸式甲蟲館「甲蟲之森」今年亦再度回歸，展出多款人氣甲蟲品種，包括「海克力斯長戟大兜」、獨角仙、彩虹鍬、「婆羅洲南洋大兜」、「美東白兜」及「日本大鍬」等，入場人士更可近距離欣賞，甚至把甲蟲放在手上拍照留念。甲蟲館活動需另行購票，每日首300名購票入場者可獲贈隨機甲蟲鎖匙扣乙個，先到先得。

世界盃熱潮注入 毛孩同步上陣

世界盃熱潮注入 毛孩同步上陣 為迎接2026世界盃熱潮，現場更加入足球主題元素，設置世界盃打卡區，讓主人與毛孩一同感受賽事氣氛。另一邊廂，本地寵物服飾品牌Momoji（展位編號：3D-F18）亦會推出全新系列「MOMOJI FC」，以八款世界頂級足球球衣為設計靈感，設計毛孩專屬寵物圍巾，讓寵物主人可為愛寵換上應節造型，迎接四年一度足球盛事。

優質寵物用品展2026 詳情

優質寵物用品展 2026 詳情: 日期: 2026年6月5至7日（星期五至日） 時間: 6月5至6日（星期五至六）：中午12時至晚上9時 6月7日（星期日）：中午12時至晚上8時 地點: 香港會議展覽中心新翼3號CDE館 網址: https://www.exhibitiongroup.com.hk/exhibitions/pps2026 Mastercard 卡簽賬大抽獎 顧客凡憑單一發票以Mastercard卡於展覽會場內指定攤位簽賬消費每$250，均可獲一次抽獎機會，$500兩次抽獎機會，如此類推，每張發票最多可獲10次抽獎機會，有機會贏取包括東京、首爾、台北雙人來回機票、超級市場禮券等獎品。參加者可於刮刮卡換領處換領抽獎刮刮卡，即刮即知抽獎結果。