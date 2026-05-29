Check In Taipei聯乘「食東西關注組」香港國際機場限定店 推鐵觀音鳳梨酥麻糬蛋撻

人氣台式餐廳「Check In Taipei臺北棧」今次真係Check In啦！與餐飲平台「食東西關注組」聯乘，剛剛進駐香港國際機場一號客運大樓離港層登機閘口的美食廣場，除了帶來招牌台灣牛肉麵及鹽酥雞之外，更新推新店限定鐵觀音鳳梨酥麻糬蛋撻。大家可以趁候機前或中轉時間，輕鬆歎到台灣味。

早餐食招牌牛肉麵

Check In Taipei分別在尖沙咀及銅鑼灣有分店，尖沙咀店門口經常排長龍。機場店可以全日包括早餐時段都食到招牌牛肉麵，有原味、番茄及麻辣口味；自選手工刀削麵或台灣寬粉絲。牛骨湯用多達40磅的牛骨熬製，再加入少許滷水托出甜鮮。牛肉麵附上的天然真牛油，是來自荃灣楊屋道街市60年歷史兆記肥牛留起的牛脂肪，店家將牛脂肪切粒、慢煮，並加入八款香料及兩種辣椒粉，用上三、四小時煮至融化，再花幾小時放涼至凝固狀態。牛肉麵套餐更奉送臺北棧三寶（３款指定時令配菜）及蜂蜜綠茶，推廣期再送是日湯水。便當套餐可選招牌鹽酥雞、沙茶豬軟骨、口水手撕雞。