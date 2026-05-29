7-Eleven香港限定Sanrio迷你包包盲盒 必搶玉桂狗化妝袋/Melody手提袋

Sanrio characters迷你包包盲盒系列再度回歸，今次以春夏新裝為主題，推出香港限定全新系列，即日起於7-Eleven獨家發售。新系列不但加入人氣角色Little Twin Stars，更新增多款袋型設計，結合小香風布料、牛仔印花及菱格仿皮等元素，款式隨機抽選，考驗各位粉絲的運氣如何了。

Little Twin Stars首度加入 可愛陣容再升級

今次春夏版系列最大驚喜，是Little Twin Stars首度加入迷你包包系列，與一眾Sanrio人氣角色同場亮相。新系列共設4款袋型設計，合共6個常規款及2個隱藏款，集齊難度再升一級，勢必掀起新一輪收集熱潮。



三大物料營造高級感 實用與裝飾兼備

別以為迷你包包只是玩具，新系列在工藝上同樣講究。系列採用三大物料設計，包括充滿法式優雅感的小香風編織布料、型格休閒的牛仔印花，以及質感十足的菱格仿皮，每款均展現不同風格面貌，細節位處理精緻，擺脫一般盲盒玩具的廉價感。可以以放入唇膏、紙巾等日常隨身小物，兼具實用功能。包包同時附有扣環設計，可掛於手袋上作為吊飾點綴，一物兩用。