暑假親子好去處｜PEPPA PIG音樂舞台劇8月香港首演 將跳泥氹堆沙堡經典場面搬上舞台 早鳥享9折購票優惠（附購票連結）

風靡全球的兒童音樂舞台劇《PEPPA PIG Fun Day Out!》宣布今夏首度登陸香港，將於8月22至23日於香港東九文化中心上演多場演出。適逢Peppa Pig動畫今年踏入22週年，製作方特別推出早鳥9折購票優惠，由即日起至6月9日發售，門票由$190起，各位家長暑假帶埋小朋友一齊去欣賞啦。

經典動畫場面立體重現 動物園沙灘逐一玩勻

《PEPPA PIG Fun Day Out!》改編自深受全球家庭歡迎的同名動畫系列，將Peppa、George、豬媽媽、豬爸爸及一眾好友的故事搬上真實舞台。劇情圍繞一家人前往動物園與沙灘的歡樂旅程，途中角色們會合力尋找可愛企鵝、堆砌巨型沙堡，當然少不了重現粉絲最愛的「跳泥氹」經典場面，讓小朋友彷如置身Peppa的世界。

打破傳統觀演模式 全場互動投入唱跳

有別於一般兒童舞台劇的單向觀賞模式，《PEPPA PIG Fun Day Out!》特別加入大量互動元素，鼓勵台下觀眾從座位上直接參與演出。小朋友可跟隨台上角色一同合唱主題曲、隨節奏舞動拍手，甚至與Peppa一起「跳泥氹」，令80分鐘的演出（含20分鐘中場休息）全程充滿歡笑，一家大小可以共同投入。

