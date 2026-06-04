夏天出入冷氣房易傷肌膚 6招保濕護膚穩定泛紅敏感

夏天頻繁穿梭戶外與冷氣房，室內外溫差隨時可超過10度以上，肌膚容易因忽冷忽熱而變得乾燥、出現泛紅，甚至敏感問題。要減少溫差對皮膚屏障的影響，重點不只是補水，更要從防曬、清潔、保濕到夜間修護全面兼顧。以下整理出7個實用護膚方法，幫助在盛夏維持穩定膚況。

夏日出入室內/室外保養秘訣1. 減少紫外線與高溫刺激

夏日出入室內/室外保養秘訣 1. 減少紫外線與高溫刺激 如需外出，首要任務是做好防曬。紫外線不但會令膚色不均，亦會加劇乾燥與敏感不適。若長時間留在戶外，應每兩小時補塗一次防曬產品，並配合抗UV陽傘、帽子及長袖衣物等物理防曬措施。對敏感肌來說，多重防護比單靠底妝遮蓋更重要。 至於夏季底妝，與其一味厚塗遮瑕，不如以清爽為原則。上妝前可先薄塗防曬或隔離，再配合質地較輕盈的底妝產品，既能修飾膚色，也可減少出現悶焗、浮粉及脫妝問題。

夏日出入室內/室外保養秘訣2. 適時補水降溫

夏日出入室內/室外保養秘訣 2. 適時補水降溫 長時間出入冷氣環境，肌膚表面水分容易迅速流失。日間可按需要使用化妝水濕敷，或隨身攜帶保濕噴霧、涼感濕紙巾及小型風扇，幫助皮膚與身體適度降溫。不過補水之後亦要配合保濕產品鎖水，才能減少乾燥繃緊感。冷氣房環境普遍較乾，做好補水與鎖水，才較有助維持皮膚穩定。

夏日出入室內/室外保養秘訣3. 避免過度洗臉破壞皮膚屏障

夏日出入室內/室外保養秘訣 3. 避免過度洗臉破壞皮膚屏障 夏季出汗與出油增加，不少人會頻密洗臉，甚至選用去油力過強的潔面產品，務求洗走所有油光。但如果皮膚過度清潔，天然屏障便可能受損，反而更易出現乾燥、泛紅及敏弱情況。曬後或流汗後的清潔，更應以溫和為原則。 · 洗臉後以清爽、潔淨但不繃緊、不乾澀，作為是否洗得恰當的判斷準則。 · 可暫停使用強力去脂或刺激性較高的潔面產品，改用較溫和、具保濕力的配方。 專業提醒：流汗後未必要立即反覆洗臉，可先用清水輕沖，或以乾淨紙巾輕輕按走汗水。如果使用洗顏粉，只需少量起泡，再以指腹輕柔按摩，避免用毛巾大力搓揉，以免增加摩擦刺激。

夏日出入室內/室外保養秘訣4. 減低急速溫差刺激

夏日出入室內/室外保養秘訣 4. 減低急速溫差刺激 由高溫戶外一下子走入低溫室內，膚溫可在短時間內明顯下降，容易令皮膚出現不適。較穩妥的做法，是先在陰涼位置稍作停留，待身體與膚溫稍為回落後，再進入冷氣空間，減少忽冷忽熱帶來的刺激。

夏日出入室內/室外保養秘訣5. 提升環境濕度 減少冷氣抽乾水分

夏日出入室內/室外保養秘訣 5. 提升環境濕度 減少冷氣抽乾水分 在冷氣房工作一整天，空氣乾燥往往令皮膚更易流失水分。可在辦公桌準備保濕噴霧、保濕精華或質地清爽的凝露，按需要補充；同時，身邊放一杯水、避免冷氣直接吹向面部，甚至適度增加室內濕度，都有助減輕乾燥感。一般而言，室內濕度維持在40%至60%，對皮膚會較為舒適。保濕亦不應只集中於臉頰，頸部、嘴角及鼻翼兩側同樣值得留意。

夏日出入室內/室外保養秘訣6. 以B3穩定膚況舒緩泛紅

夏日出入室內/室外保養秘訣 6. 以 B3 穩定膚況舒緩泛紅 夏季皮膚面對的挑戰，往往不只是出油，還包括日曬、高溫、汗水、口罩摩擦及冷氣房乾燥等多重刺激。到了晚上，正是讓肌膚回復穩定的重要時段。此時宜先以溫和方式清潔，再以簡單而具修護力的保養程序，幫助皮膚補水並減少刺激負擔。 · 如果日曬、流汗或長時間戴口罩後，局部位置容易泛紅或不穩定，夜間保養應以舒緩與修護為優先。 · 菸鹼醯胺（B3）常見於修護型護膚產品中，有助支持皮膚屏障、減少水分流失，對易泛紅或偏敏感膚質尤其較為合適。

小教室：菸鹼醯胺屬維他命B3的一種，常被用作保濕與修護成分，重點在於幫助強化皮膚屏障，並改善乾燥與泛紅問題。 若白天有上妝需要，翌日上妝前毋須全臉厚塗乳霜，可在兩頰、鼻翼、下巴等較易乾燥或浮粉的位置，薄薄塗上一層修護型乳液，再待肌膚吸收後上妝，有助減少冷氣房造成的乾紋與斑駁感。