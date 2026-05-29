JUPAS2026｜首輪改選結果出爐！ 嶺大健康及社會服務管理課程最多人搶讀 近50人爭1學額

香港8間資助大學日前相繼公佈JUPAS首輪改選後結果。《am730》向本港八間資助大學查詢首輪改選結果。嶺南大學的健康及社會服務管理課程成為競爭最劇烈的課程，平均49.38人搶1學額；而香港理工大學的護理學成為最多人報讀的課程，2,248名申請者將會爭奪193個學額。

JUPAS2026｜香港中文大學 中大的理學(JS4601)成為該校最多人報讀的課程，2,025名申請者爭奪335個學額，平均約6.04人搶1學額；教育學士（幼兒教育）(JS4372) 成為該校競爭最劇烈的課程，718名申請人爭奪19個學額，平均37.78人搶1學額。

JUPAS2026｜香港科技大學 科大的理學A組(JS5102)成為該校最多人報讀的課程，671名理學A組課程申請者爭奪與理學B組共設的402個學額；理學士（生物醫學及健康科學） (JS5118) 成為該校競爭最劇烈的課程，188名申請人爭奪25個學額，平均7.52人搶1學額。

JUPAS2026｜香港城巿大學 城大的工商管理學士(會計) (專修: 專業會計 / 環境，社會，治理和科技) (JS1002)成為該校最多人報讀的課程，1,141名申請者爭奪148個學額，平均約7.7人搶1學額；工學士(創新與企業工程) (特點: 工程學 / 科技 / 創新 / 企業 / 創業) (JS1219) 成為該校競爭最劇烈的課程，526名申請人爭奪1個學額，平均32.9人搶1學額。

JUPAS2026｜香港浸會大學 浸大的工商管理(JS2120)成為該校最多人報讀的課程，1,268名申請者爭奪185個學額，平均約6.85人搶1學額；環球螢幕演技藝術(JS2340) 成為該校競爭最劇烈的課程，288名申請人爭奪8個學額，平均36人搶1學額。

JUPAS2026｜香港理工大學 理大的護理學（榮譽）理學士(JS3648)成為該校最多人報讀的課程，2,248名申請者爭奪193個學額，平均約11.64人搶1學額；工商管理組合學士課程 (JS3003) 成為該校競爭最劇烈的課程，725名申請人爭奪17個學額，平均42.6人搶1學額。

JUPAS2026｜嶺南大學 嶺南大學的歷史（榮譽）文學士(JS7709)成為該校最多人報讀的課程，462名申請者爭奪31個學額，平均約14.9人搶1學額；社會科學（榮譽）學士 -健康及社會服務管理課程(JS4372) 成為該校競爭最劇烈的課程，395名申請人爭奪8個學額，平均49.38人搶1學額。

JUPAS2026｜香港教育大學 教大的運動科學及教練榮譽理學士及體育教育榮譽學士 (JS8010)成為該校最多人報讀的課程，1,206名申請者爭奪25個學額，平均約48.24人搶1學額；心理學榮譽社會科學學士(JS8651) 成為該校競爭最劇烈的課程，982名申請人爭奪2個學額，平均49.1人搶1學額。