旺角咩記打邊爐兩大優惠 $8歎20cm大黃花/7折套餐/每日限量羊腦肉+羊尾巴

主打內蒙古大草原放牧優質羊肉的「咩記打邊爐」迎來開業一周年，為慶祝周年，正式推出多重限定優惠及玩味新菜式，當中包括極具話題性的$8換購原條鹽燒大黃花魚，以及平日限定的7折套餐大酬賓，讓大家以親民價品嘗直達大草原的優質羊肉，即睇詳情。

必試每日限量珍稀部位 「咩記」嚴選天然放養、飲百川食百草的頂級優質6個月大羔羊，肉質鮮嫩，入口散發淡淡奶香，打破羊肉有強烈羶味的刻板印象。店家今次特別推出多款每日限量的部位，首推每隻羊僅有200克的招牌羊上腦肉($188)，取自頸後精華部分，脂肪與肉交替均勻，油花分佈完美，入口帶有溫柔羊奶香氣。另一款招牌高鈣肉($188)，屬於全羊唯一可食用的月牙脆骨，口感細嫩之餘帶有微脆，層次相當豐富。至於180天羊尾巴更是必試之選，油脂豐盈程度媲美牛胸爽，入口即化且蘊含豐富膠原蛋白。

破格滋補新品 除了王牌火鍋羊肉，店方在研發驚喜食材方面亦花盡心思，最新推出一系列極具玩味與滋補功效的破格新品。絕對要挑戰「咩記滋補烤何B仔」，原條烤羊鞭經過精心烹調後口感粉糯綿密，非常滋補。另外還有俗稱「羊寶寶」的羊子，以及坊間極罕見的獨家燒羊舌等刁鑽部位，帶來前所未有的味覺衝擊。更可以額外訂購新鮮直送的加拿大象拔蚌刺身，以其極致爽脆的肉質與清甜無比的海洋滋味，為味蕾帶來難忘的體驗。

兩大驚喜優惠 餐廳特別祭出兩大限定優惠，即日起至6月30日舉行。第一擊有$8鹽燒斤頭大黃花，每晚20:30起入座，即可以超低價$8點選20cm長的鹽燒大黃花魚，外層香脆，魚肉鮮嫩多汁，每枱限點一條。 第二擊則有平日7折優惠，只要在星期日至星期四期間，非公眾假期或前夕，透過電話、WhatsApp或Openrice預訂二人、四人或八人套餐，即可享有7折大酬賓，絕對是性價比極高的聚餐之選。