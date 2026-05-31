泰國香氛品牌PAÑPURI登陸IFC 全新感官精品店/創新香氣互動體驗

泰國精品香氛品牌PAÑPURI正式進駐IFC，開設全新感官精品店。品牌主打身心靈平衡，今次選址IFC這個核心商業地區，為生活節奏急促的港人，提供一處逃離繁囂的療癒綠洲，帶來舒適平衡的沉浸式靜修體驗。
全新感官精品店登陸IFC
是次新店設計，品牌特別邀請了設計團隊 MLKK Studio聯手操刀，將精品店打造成一個融合建築美學、自然元素與香氣藝術的靜謐空間。設計靈感源自「天際一框」，巧妙地將代表香港的摩天建築轉化為一幕幕寧靜而富詩意的畫面。透過細緻的建築線條與環境對話，以植物各種形態，營造動與靜自然交融的柔和空間。
此外，空間大量運用天然材質作為觸感基調，色澤溫潤的石材、柔霧質感與編織紋理交織，一踏入店內就能感受到被擁抱般的療癒感；店內各處點綴的密綠色植物，將光影與視野篩選其中。讓賓客放慢步伐、深呼吸，感受身心靈的平衡與安定。
沉浸式多重感官儀式
新店亮點為創新的香氛探索體驗，重新定義與香氣互動的創新香氛探索體驗。店內設置一系列極具雕塑觀感的光箱裝置，靜止時散發柔和光芒，在靜止狀態時，光箱會散發出柔和安穩的光芒，營造出一種靜謐且令人期待的氛圍；每打開光箱裝置，光線漸次增強，內部隨之細緻有序地釋出氣流，讓香氣在空氣中優雅地綻放。PAÑPURI精心調配的香氣，透過這種精緻的互動設計，不單賦予了香氛被探索的機會，更能讓賓客真正用全身心去感受，展現出品牌對創新與感官藝術的極致追求。
PAÑPURI 香港國際金融中心感官精品店
地址：香港中環國際金融中心商場1樓 1091A 號舖
營業時間：每日 11:00 – 21:00