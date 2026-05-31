泰國香氛品牌PAÑPURI登陸IFC 全新感官精品店/創新香氣互動體驗

泰國精品香氛品牌PAÑPURI正式進駐IFC，開設全新感官精品店。品牌主打身心靈平衡，今次選址IFC這個核心商業地區，為生活節奏急促的港人，提供一處逃離繁囂的療癒綠洲，帶來舒適平衡的沉浸式靜修體驗。

全新感官精品店登陸IFC

是次新店設計，品牌特別邀請了設計團隊 MLKK Studio聯手操刀，將精品店打造成一個融合建築美學、自然元素與香氣藝術的靜謐空間。設計靈感源自「天際一框」，巧妙地將代表香港的摩天建築轉化為一幕幕寧靜而富詩意的畫面。透過細緻的建築線條與環境對話，以植物各種形態，營造動與靜自然交融的柔和空間。

此外，空間大量運用天然材質作為觸感基調，色澤溫潤的石材、柔霧質感與編織紋理交織，一踏入店內就能感受到被擁抱般的療癒感；店內各處點綴的密綠色植物，將光影與視野篩選其中。讓賓客放慢步伐、深呼吸，感受身心靈的平衡與安定。