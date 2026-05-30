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生活
出版：2026-May-30 16:00
更新：2026-May-30 16:00

美心全新佛跳牆糭登場 攜手李錦記推麻辣豬肉糭+照燒雞肉糭 記者實試包糭子

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吃貨們期待已久的端午佳節即將來臨，當然要準備幾隻應節糭子！51日至611日期間，美心推出多款傳統與新式端午糭，包括傳統風味的裹蒸糭及嘉興糭，以及全新登場的跳牆糭、麻辣豬肉糭和照燒雞肉糭。擁有超過20年經驗的鄭崇學師傅更加現身，傳授包糭技巧。即看下文！

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美心師傅現身傳授包糭技巧。

記者實試包家鄉糭 對廚房新手有難度

記者日前於美心點心教室挑戰包家鄉糭，先將糭葉捲成杯形，再逐一加入腌製的腩肉、綠豆、原隻鹹蛋黃及燒鴨肉等食材，再以糭葉包裹材料，最後以綿繩綁緊。鄭師傅分享，假如新手包糭時，糭葉不慎破裂，可加入一張新糭葉覆蓋在破裂的糭葉上，即可繼續包糭子。

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首推「佛跳牆糭」

今年端午節的焦點糭子必屬美心首推的「佛跳牆糭」，以國寶級菜餚佛跳牆為創作靈感，精選智利鮑魚、洪都拉斯海參和日本瑤柱等食材配以香軟糯米，入口醇厚細膩。美心同時推出足斤裝「原粒瑤柱裹蒸粽」、「精緻版裹蒸粽」、「嘉興粽」及「一品家鄉粽」，滿足各位傳統派的不同口味，無論是送禮還是自用，同樣得體合適。

2603 BPD MX RD Catalouge R4 OL 01 (1) 一品家鄉粽(上) + 嘉興粽(下)

聯乘李錦記推創新糭

想嘗試新口味的話，當然不能錯過美心與李錦記攜手打造的「麻辣豬肉糭」和「照燒雞肉糭」。聯乘系列以李錦記的人氣產品麻辣火鍋上湯和照燒汁入饌，加入豬肉及雞扒等食材，風味獨特，不妨一試。

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顧客可於全線美心西餅、MX、美心中菜指定分店及美心食品網店入手端午糭。

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