荷蘭香氛品牌Rituals進駐又一城 推出多重開幕禮遇！送出禮品套餐+限定優惠

荷蘭香氛及護理品牌Rituals新分店正式進駐又一城！為香港的第10間分店，全新分店除了可入手經典產品外，更推出互動體驗，可親身感受皇牌沐浴系列，即睇詳情。
Rituals第10間專門店正式開幕
來自荷蘭阿姆斯特丹的國際知名身體護理及家居香氛品牌Rituals，宣佈香港第10間專門店，正式落戶九龍塘又一城！新店開幕為九龍區的香氛控帶來全新朝聖地，入手Rituals經典產品外，更打造沉浸式身心療癒的專屬體驗。
全新專門店強調沉浸式的互動購物體驗，店內裝潢與氣氛呼應品牌哲學「幸福盡在細微之處」。店內以獨特香調的香氛蠟燭與優雅空間設計，打造精緻生活美學，營造舒緩放鬆的購物氛圍。同時設有沉浸式體驗，顧客可在店內親身感受其人氣經典的豐盈淋浴泡沫，體驗皇牌沐浴系列。
新店限定多重禮遇
為了慶祝香港第十間專門店開幕，Rituals特別推出多重驚喜開幕禮遇。新店開幕期間，品牌將會送出精選禮品套餐及多項限定優惠，讓顧客在親身體驗全方位感官療癒之旅同時，亦能以尊享禮遇將這份荷蘭式的生活美學帶回家中。
5月29日
社交媒體限時獎賞：首 100 名追蹤 @RitualsCosmeticsHK Instagram 官方帳號，同時發佈 Instagram Story或Reel並完成指定動作的顧客，即可獲贈皇牌迷你香氛泡沫沐浴露50ml，先到先得，送完即止。
首100名顧客任何消費，即可獲贈Amsterdam紀念布袋及精選產品組合，包括經典系列泡泡沐浴露50ml 及 The Ritual of Yozakura 身體潤膚霜40ml。
於又一城新店消費滿$350，即可參加即影即有拍攝，並獲贈印有Rituals品牌特色的專屬磁貼相架。
開幕首三天限定(5月29日至6月7日)
購物滿$1,000： 即可獲贈精美蠟燭台(價值$435)及限量蠟燭(價值$120)。
5月30日至6月7日
消費滿 HK$350 獲贈香氛沐浴露泡沫50ml。
消費滿 HK$650 獲贈「Royal Tea Kitchen Set」套裝。
消費滿 HK1000 即可獲贈精美蠟燭台(價值$435)及限量蠟燭(價值$120)。
皇牌香氛泡泡沐浴露200ml 限時優惠價$95(價值$115)。