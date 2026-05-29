荷蘭香氛品牌Rituals進駐又一城 推出多重開幕禮遇！送出禮品套餐+限定優惠

荷蘭香氛及護理品牌Rituals新分店正式進駐又一城！為香港的第10間分店，全新分店除了可入手經典產品外，更推出互動體驗，可親身感受皇牌沐浴系列，即睇詳情。

Rituals第10間專門店正式開幕

來自荷蘭阿姆斯特丹的國際知名身體護理及家居香氛品牌Rituals，宣佈香港第10間專門店，正式落戶九龍塘又一城！新店開幕為九龍區的香氛控帶來全新朝聖地，入手Rituals經典產品外，更打造沉浸式身心療癒的專屬體驗。

全新專門店強調沉浸式的互動購物體驗，店內裝潢與氣氛呼應品牌哲學「幸福盡在細微之處」。店內以獨特香調的香氛蠟燭與優雅空間設計，打造精緻生活美學，營造舒緩放鬆的購物氛圍。同時設有沉浸式體驗，顧客可在店內親身感受其人氣經典的豐盈淋浴泡沫，體驗皇牌沐浴系列。