長隆水上樂園｜長隆新推超級全球玩水圈！5大洲際主題 限時套票優惠買兩大送一小

暑假將至，加上氣溫急升，令人急不及待想游水消暑降溫，展開一場清涼好玩的夏季旅行！廣州長隆水上樂園最近推出全新「超級全球玩水圈」主題活動，為人氣遊樂設施加入5大洲際主題，滿載夏日氣氛，假期北上必玩！另外樂園更有限時酒店及親子套票優惠，由香港出發一個小時多就到達廣州長隆水上樂園，鍾意玩水的朋友別錯過！ 文：heidi

相：周令知、官方相片

3大世界級水上設施 喜歡刺激的話，廣州長隆水上樂園內有3大必玩世界級水上設施，每一項都值得排隊挑戰！記者心水推介主打速度與科技感的「磁力炮水上過山車」，是全球首創電磁彈射水上設施，特設亞洲首個 Flying SAUCER 60 滑道，滑行過程中不但有多段高低起伏，更會忽然加速，能感受到過山車的離心快感，非常好玩！而人氣設施「風暴雙響炮」則坐擁全球最高的組合大喇叭設計，坐在橡皮艇上再一口氣衝入巨型喇叭，急墜的感覺令人一玩上癮。還有「衝天雙浪板」高達33米，搭配首個 HIVE 蜂巢螺旋入口，幾近垂直的滑行配合連續升降，一於和朋友一齊挑戰！

必玩5大洲際玩水圈 今個夏日，廣州長隆水上樂園打造「超級全球玩水圈」，多個主題集合異國風情與娛樂體驗，讓大家一站式感受環球度假氛圍。先走進「東南亞風情玩水圈」，現場有「海島歡歌」歌舞表演及DJ打碟助陣，配合水花四濺，氣氛熱鬧！場內「彩虹美食市集」及「浪花餐廳」更供應多款東南亞特色美食，滋味與氣氛兼備。之後更可轉場至「西歐盛夏玩水圈」，俄式男團帶來節奏感十足的舞蹈，加上夢幻地中海泡泡秀，營造如置身南法假期的悠閒氛圍，連桑拿與按摩池亦換上歐陸風格，細節滿分！想放鬆身心的話，不妨走進「亞馬遜雨林玩水圈」，乘坐浮圈沿漂流河慢遊，伴隨頌缽聲，讓人暫時遠離都市節奏。至於氣氛最熾熱的「熱辣拉丁玩水圈」，設有水上漂浮舞台及電音派對，配合森巴舞表演，活動相當精彩。若是一家大小同行，參與「夏威夷沙灘玩水圈」活動就最合適，小朋友可暢玩專屬夏威夷水城，大人亦可參與草裙舞及草帽DIY，在輕快鼓樂中享受親子同樂時光。

限時親子套票優惠 1.廣州長隆度假區消暑優惠：入住酒店即享免費早餐＋免費暢玩水上樂園 2.三日兩夜套票買兩大送一小優惠 （限指定酒店套票適用，詳情請參考廣州長隆官網產品細則） 即上長隆官網購買門票