BTS x Nike聯乘推出客製化體驗 全新「ARIRANG」限定世巡周邊登陸香港

Nike By You客製化體驗

Nike攜手BTS推出全新Nike By You客製化體驗，提供10款以BTS為靈感打造的客製化設計，可應用於Nike服裝及手提袋，粉絲能夠參與創作其個人化風格。設計融合大膽且經典的圖像語言、團體專屬字體與細節元素，部分 Nike By You設計特別突顯數字「7」，象徵 BTS的七位成員；另有圖形融入音樂相關視覺元素，透過流動感線條呼應BTS的音樂與創作風格，致敬BTS的歷程與全球影響力。Nike By You客製化體驗將於6月1日在全球Nike指定門市正式啟動，香港將於2027年2月 26日在指定店舖同步推出。