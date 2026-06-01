BTS x Nike聯乘推出客製化體驗 全新「ARIRANG」限定世巡周邊登陸香港

K-POP天團BTS(防彈少年團)早前公布「ARIRANG」世界巡迴演唱會香港站日子，消息一出大批香港ARMY激烈討論！最近Nike更聯手BTS，以「傳承與未來」為核心理念，推出Nike By You客製化體驗，並同步發表BTS世巡演唱會「ARIRANG」的限定周邊全新商品，即睇詳情。
Nike By You客製化體驗
Nike攜手BTS推出全新Nike By You客製化體驗，提供10款以BTS為靈感打造的客製化設計，可應用於Nike服裝及手提袋，粉絲能夠參與創作其個人化風格。設計融合大膽且經典的圖像語言、團體專屬字體與細節元素，部分 Nike By You設計特別突顯數字「7」，象徵 BTS的七位成員；另有圖形融入音樂相關視覺元素，透過流動感線條呼應BTS的音樂與創作風格，致敬BTS的歷程與全球影響力。Nike By You客製化體驗將於6月1日在全球Nike指定門市正式啟動，香港將於2027年2月 26日在指定店舖同步推出。
Nike By You
6月1日 - 首爾、釜山
6月1日 - 東京
6月1日 - 大阪
6月1日、10月12日 - 新加坡
6月1日、10月12日 - 塔吉格(菲律賓)
6月1日、10月12日 - 曼谷
6月1日、10月12日 - 吉隆坡
6月1日、10月12日 - 雅加達
6月1日、10月12日 - 德里、邦加羅爾
7月1日 - 倫敦
7月13日 - 巴黎
8月15日 - 多倫多
10月30日 - 北京、成都、廣州、杭州、上海、深圳、重慶、武漢
10月30日 - 台北、高雄、台中
2027年2月26日 - 香港
BTS WORLD TOUR 「ARIRANG」限定系列
BTS WORLD TOUR「ARIRANG」限定系列，將推出限定短袖上衣、連帽上衣及僅在韓國發售的帽款，設計靈感源自BTS的文化傳承與獨特風格，同時為粉絲帶來更多展現個人風格的穿搭靈感。Nike x BTS「ARIRANG」限定系列則將於 BTS WORLD TOUR「ARIRANG」巡演指定城市陸續發售，香港區將於7月10 日及2027年2月26日於指定店舖有售。
Nike x BTS 「ARIRANG」限定系列
6月12日 - 首爾、釜山
6月12日 - 東京
7月5日 - 芝加哥、波士頓、舊金山、洛杉磯、紐約、拉斯維加斯
7月6日 - 倫敦
7月10日 - 中國指定線上平台
7月10日、11月13日 - 台北、高雄、台中
7月10日、2027年2月26日 - 香港
8月20日 - 新加坡
8月20日 - 塔吉格(菲律賓)
8月20日 - 曼谷
8月20日 - 吉隆坡
8月20日 - 雅加達
8月20日 - 多倫多
2027年2月5日 - 墨爾本
2027年2月12日 - 悉尼